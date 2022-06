Così la storia si serve a tavola 

Piatti da cucina sobria, dominati da pesce azzurro e verdure, con influenze dirette liguri e nizzarde: dai ricettari e dalle note della dispensa di Caprera arrivano ai ristoranti isolani, attualizzati ma talvolta neppure troppo, come il minestrone alla genovese o il baccalà. Sui cocktail, invece, il gioco è più sullo story telling oltre che sull’utilizzo rigoroso di prodotti locali. La sfida di “A tavola con Garibaldi” e “Un brindisi con Garibaldi”, contest inserito nel Giugno slow maddalenino, sta per concludersi e il 4 luglio una giuria, dopo aver potuto apprezzare piatti e cocktail, sceglierà il vincitore.

Formula vincente

Quest’anno, in verità, la sfida è tra pochi intimi: solo tre ristoranti in gara per il menù e due locali per i cocktail. «Purtroppo la partecipazione è stata condizionata da una programmazione in ritardo a causa del Covid e una stagione partita molto in anticipo che ha messo in difficoltà gli operatori per il personale ma è una formula che funziona, l’amministrazione ci crede molto e diventerà un appuntamento fisso, annuale», racconta Giuseppe Bonanno, consigliere nazionale di Slow food che già aveva collaborato nel 2016 con l’iniziativa “La storia in dispensa”. Alla cucina di Garibaldi, del resto, è dedicata una parte nel compendio di Arbuticci e sulle attività del generale contadino ci sono fior di studi che oggi offrono spunti per una promozione turistica basata sulla storia del luogo. E non solo. «Con il consolidamento di un’economia basata sulle attività militari nell’isola – spiega ancora Bonanno – sono state dismesse le attività agricole e oggi iniziative come questa possono dare un nuovo impulso». Si conta sui giovani e non a caso il leit motiv è Semi del futuro: «Il prossimo anno contiamo di portare a La Maddalena l’incontro internazionale dei giovani Slow food».

Gli ingredienti

Il disciplinare della gara è molto rigoroso, piatti e cocktail proposti sono ispirati a criteri di sobrietà, in linea con lo stile di vita di Garibaldi e preparati con prodotti esclusivamente sardi. Tra le proposte dei tre chef le sarde scottate in padella abbinate a una cheesecake in beccafico, il Brandali, crostoni con baccalà (ricetta storica), la pasta fresca con scorfano locale e pesto. Per i cocktail c’è chi azzarda lime e sciroppo di pecorino e chi adotta come base un gin prodotto a Porto Cervo con tutti i profumi di Caprera, mirto, elicriso e ginepro e un evocativo “A chent’annos”, brindisi che nel racconto è dedicato dall’Eroe a un marito tradito che l’aveva sfidato a duello. E tra realtà e leggenda, pare che la lettera esista davvero.