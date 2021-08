Così la movida estiva conquista il centro «Mai tanto fermento» 

Un’estate così forse non se la aspettavano nemmeno loro. La possibilità di sistemare i tavolini fuori dalle attività e le iniziative organizzate dal Comune con via Porcu chiusa al traffico per l’occasione, hanno dato una boccata di ossigeno ad attività che erano sull’orlo del collasso.

Felici e non

Ristoratori, baristi e pizzaioli hanno tratto i maggiori giovamenti grazie soprattutto alla possibilità di estendersi su strade e marciapiedi per far pranzare, cenare o anche solo consumare un aperitivo all’aperto. Da via Porcu a viale Colombo, nelle ore serali il centro si è rianimato come non succedeva da tempo complice anche la voglia di uscire delle persone dopo il periodo del Covid. Discorso diverso per i negozianti che salvo rarissime eccezioni hanno abbassato le serrande ai consueti orari senza straordinari nelle ore notturne. Le difficoltà portate dalla pandemia hanno infatti reso difficile prolungare gli orari dei dipendenti rischiando di aprire senza vendere.

Il centro rinato

In via Porcu sono stati soprattutto i concerti organizzati in piazza XXVIII Aprile a fianco al Comune a portare le persone in strada e a consentire la sistemazione dei tavolini lungo la strada che è stata, e lo sarà anche in occasione delle prossime iniziative, chiusa al traffico. «Quest’estate la strada è rinata» dice Davide Portas del ristorante Taverna Sant’Elena, «per noi è stata importantissima la chiusura al traffico della strada e la possibilità di sistemare i tavolini fuori. Questo ci ha aiutato moltissimo mentre prima era un disastro. Noi siamo stati invasi dai clienti e di questo non possiamo che ringraziare il sindaco». La speranza, prosegue, «è che il successo di questo periodo sia da stimolo per continuare con la pedonalizzazione non solo sporadicamente».

La movida

Dello stesso avviso è anche Sergio Piludu di Casa Olla, la domus che sta anche ospitando la rassegna di cinema all’aperto nell’ambito delle iniziative comunali. «Finalmente si è vista gente in giro» dice, «i ristoranti hanno lavorato benissimo e c’è stata anche una rinascita culturale. È vero che i negozianti non ne hanno approfittato ma c’è da dire che le chiusure episodiche della strada non portano risultati, un’altra cosa è la pedonalizzazione duratura che consente di programmare anche per loro».

I negozianti

E infatti Alberto Pisanu del vivaio Bonshouse conferma: «Purtroppo aprire anche la notte non è stato possibile, agosto non è il mese giusto per lavorare. Eravamo un po’ a ranghi ridotti tra ferie e altre esigenze. Forse se lo avessimo saputo in netto anticipo ci saremmo potuti organizzare». Daniela Falchi del negozio di intimo “Idee sopra e sotto” aggiunge: «Io comunque sia ho lavorato bene nei consueti orari di apertura. I clienti non sono mancati. Non aveva senso aprire la notte perché di notte tanto i clienti non comprano ma si concentrano dove si tengono le iniziative».

Anche senza iniziative le cose sono andate benissimo in viale Colombo dove si è visto addirittura un movimento di persone superiore a via Porcu grazie alla presenza di tante attività di ristorazione, bar e pizzerie al taglio che hanno sistemato tavolini e sedie all’esterno. «È un momento difficile per tutti, ma io ci sono ancora e forse lo devo anche a viale Colombo, che è una strada bella e larga dove le persone girano», dice Lello Sechi del negozio di abbigliamento Geronimo; «noi resistiamo e abbiamo i nostri clienti e quest’estate effettivamente si è visto più movimento».

