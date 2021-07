così La dinamo cambia pelle 

Sassari. Il dodicesimo campionato in serie A è un po' come l'anno zero. Una squadra che ha cambiato poco ma che dovrà trovare un'identità nuova senza l'asse play-pivot Spissu-Bilan, vale a dire gli sviluppatori del gioco secondo le idee del coach Pozzecco che ha proposto un basket se vogliamo old style, ma comunque diverso dalla maggior parte delle altre formazioni, che usano (e abusano) del pick and roll e del penetra e scarica per il tiro da tre punti.

Sono sette i giocatori confermati, vale a dire i play-guardia Stefano Gentile e Chessa, la guardia-ala Devecchi, l'ala Treier, le ali Burnell e Bendzius, il pivot Gandini, più un giocatore di rientro come il lungo Ousmane Diop (da Torino). Giocatori che conservano lo spirito Dinamo ma dovranno adeguarsi ad una pallacanestro diversa, quella del nuovo coach Demis Cavina.

Tre i giocatori nuovi, che diventeranno cinque, perché al jolly Battle, la guardia Logan e il centro Mekowulu, si aggiungeranno il play straniero che sostituisce Spissu e il lungo italiano Jacopo Borra, 215cm, ex Treviglio (A2) che serve a tamponare l'assenza di Diop per due-tre mesi, visto che il senegalese-italiano deve recuperare dai problemi alla cartilagine di un ginocchio. Va detto peraltro che non è mai stato comunicato qualcosa su Diop dalla società.

Play straniero

La Dinamo sarebbe intenzionata a fare un doppio annuncio: la partenza di Marco Spissu per Malaga e il contemporaneo arrivo del suo sostituito che sarà straniero, probabilmente statunitense. Ecco perché è slittata l'ufficializzazione della partenza di Minispi per la Liga ACB dove si è accordato per un biennale, forse anche con possibilità di una terza stagione.

Di nomi hanno iniziato a girarne tanti. Chissà se nel taccuino c'è Chris Kramer, play di 33 anni, alto 191cm, osservato da Brescia ma anche vecchio pallino del gm Pasquini che lo segue dai tempi dell'Oldenburg (cinque stagioni). Kramer ha giocato con l'Hapoel Gerusalemme e in Champions ha prodotto 11 punti e 4,3 assist. Se poi la ricerca è non solo su un play puro, ma si estende alla combo, il play-guardia alla Jerome Dyson giusto per dare l'idea, allora le possibilità offerte dal mercato quadruplicano. Certo è che il nuovo arrivo dovrà avere doti da play, non può essere una guardia, perché sia Gentile sia Battle non sono dei registi veri e propri, anche se insieme possono fare molto per la distribuzione del gioco. Lo stesso Logan sa passare la palla, ma solo un play puro sa comandare il ritmo e innescare i compagni quando serve.

Pubblico e abbonamenti

Da valutare anche la questione tifosi, perché il pubblico del PalaSerradimigni ha sempre proposto una componente emotiva importante. Il Governo limita la capienza dei palazzetti al 25%. La Legabasket si riunisce oggi e chiederà almeno il 50% dato che sono stati fatti i vaccini e c'è il green pass. Spera di avere come sponda il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. Con il solo 25% al PalaSerradimigni potrebbero entrare poco più di mille spettatori. L'ultima gara col pubblico in campionato è stata giocata addirittura il 25 gennaio 2020. Invece in Champions l'ultimo match è stato quello contro il San Pablo Burgos del 4 marzo. Da allora nessun incasso per una stagione e mezzo. Perdita stimata: almeno un milione e mezzo di euro tra campionato e coppa europea. E infatti il budget è stato eroso, come per tutti o quasi, ma per riprendersi bisogna partire almeno col 50% e chiudere se non con la capienza massima, almeno al 75%, perché i diritti televisivi del basket rispetto al calcio sono ridicoli: quasi 3 milioni di euro contro 800 milioni o poco meno.

