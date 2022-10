«Così il parco rischia la paralisi» 

Il grido d’allarme parte da Quartu - che vanta il territorio più vasto nell’oasi naturalistica a due passi dal Poetto - ma coinvolge anche il resto dei Comuni: Cagliari in primis, che detiene il 45 per cento delle quote di partecipazione nel parco - esattamente come Quartu - mentre l’altro 10 per cento viene spartito fra Quartucciu e Selargius. La prima emergenza da risolvere è la carenza di personale, ridotto a due sole biologhe, un’amministrativa che lavora saltuariamente, e un direttore a disposizione per poche ore alla settimana. «Il parco ha bisogno di un direttore manager a tempo pieno, competente anche sotto il profilo giuridico e amministrativo», sottolinea il vicesindaco Sanna, «e deve essere esterno, non un funzionario prestato da uno dei Comuni soci, ma pagato con risorse finanziate dalla Regione. Anche perché il presidente da solo poco può fare, anzi ha le mani le mani legate senza un minimo di pianta organica disponibile, lo stesso discorso vale per i Comuni soci», ribadisce il numero due della Giunta Milia. «È indispensabile il supporto della Regione e della Città metropolitana nel ruolo di regia».

È l’appello condiviso dal presidente dell’ente Parco Stefano Secci e dal vicesindaco di Quartu Tore Sanna, che si rivolgono alla Regione: «Occorrono risorse per nuove assunzioni, e una revisione normativa sulla gestione perché così non si può andare avanti».

«Il parco di Molentargius non è solo fenicotteri, servono strategie condivise, investimenti, e soprattutto personale a disposizione, allo stato attuale non è nelle condizioni di poter funzionare come dovrebbe».

L’allarme personale

Mancano 10 dipendenti

E se da una parte i fondi in avanzo nel bilancio dell’ente aumentano, dall’altra senza personale negli uffici risulta praticamente inutile avere risorse in cassa. «Servono almeno dieci dipendenti, distribuiti in tre aree: una giudica-amministrativa, una tecnica e quella di protezione ambientale», aggiunge il presidente Secci. «Solo così l’ente può funzionare, altrimenti si rischia di andare avanti con una risorsa straordinaria a disposizione ma senza essere in grado di valorizzare le sue enormi potenzialità». La richiesta di fatto è avere risorse per nuove assunzioni: «Siamo ancora alla conversione dalle lire all’euro dello stanziamento di oltre vent’anni fa, quando è nato il parco», sottolinea Secci. «Lo diciamo da tempo: abbiamo l’esigenza di aprire un confronto serio con la Regione perché anche Molentargius, come avviene per il Tepilora e gli altri parchi dell’Isola, abbia i giusti strumenti per lavorare bene».

Le norme

Fra le priorità anche la revisione delle norme regionali che regolano la gestione del parco. «In questi anni la normativa nazionale è cambiata, ci sono una serie di modifiche che è opportuno vengano recepite anche a livello regionale», spiega il vicesindaco. «Altrimenti il rischio è che non abbia più senso la permanenza di Quartu all’interno di un comitato di gestione che non viene messo nelle condizioni di funzionare».

