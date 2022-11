«Così ho salvato racconti e reperti della vita in miniera» 

«Nella miniera di Bacu Abis mio nonno rimase imprigionato sotto una frana. Riuscirono a salvarlo. Ma io fui costretto a vedere comunque, ancora piccolo, la sua morte. Se ne andò a 51 anni, ucciso dalla silicosi, come tanti minatori». Quei due episodi che spezzarono ma non distrussero l’amore per il familiare che gli raccontava le sofferenze di quella vita, furono la semina della passione ogni giorno crescente di Roberto Camedda: «Allora cominciai a raccogliere arnesi, strumenti da lavoro. Avevo 17 anni». Quel materiale è cresciuto nel tempo e ha dato forma a un museo. «Sette anni fa, con altri amici appassionati, abbiamo costituito l’associazione “Su Zurfuru mine Fluminimaggiore”, il Comune ci ha dato in concessione l’impianto omonimo, dismesso, e abbiamo realizzato il museo». Un castello della memoria del lavoro minerario che conserva migliaia di pezzi di straordinario valore storico.

Il patrimonio

Un presidio culturale ormai noto. È tra i primi musei specialistici in Sardegna raccomandati da Trip advisor. È aperto al pubblico sia per l’esposizione e sia per la visita alle strutture minerarie. «Un traguardo raggiunto con le prestazioni volontarie degli appassionati e senza un becco di contributo pubblico», sottolinea con orgoglio Roberto Camedda. Ha seguito lo stesso destino del nonno e del padre. A 21 anni è assunto alla Carbosulcis, il secondo drappello di “corsisti”, i giovani avviati alla formazione conquistata con le lotte dei disoccupati e del territorio. «Non volevo andarci, per me era un ambiente difficile. Avevo in mente i racconti di mio nonno: ogni settimana da quelle gallerie uscivano cadaveri. E nessuno sapeva mai la verità, come ho potuto verificare poi dai documenti e gli studiosi hanno confermato: morti certificate con “mancanza di cause”, oppure “fatalità”». A quella verità scritta dai vincitori, come diceva lo scrittore Cicito Masala, Roberto Camedda ha voluto affiancare una storia dei vinti, raccontata dai protagonisti e dai loro familiari e conoscenti. «Oltre agli strumenti da lavoro, cominciai a raccogliere le testimonianze orali, la memoria storica. Gli anziani ormai non ci sono più e quelle esperienze, devono essere lasciate in eredità alle nuove generazioni. Così è nata la pagina Facebook “Racconti di miniera” che ha dato origine alla stampa di due volumi, il terzo è in arrivo. «A me interessava lasciare il segno della vita dei singoli, del loro rapporto con la società, con il mondo, le relazioni che avevano intorno».

L’intuizione

Roberto Camedda dal febbraio ‘82 svolge le mansioni di meccanico, fa passi avanti nella carriera e cresce l’amore per le macchine industriali. «A un certo punto ci fu l’esigenza di ammodernarle. Così l’azienda buttava al ferrovecchio gli impianti. Capivo che si stava gettando una parte rilevante della cultura mineraria sarda. Chiesi di poterli custodire pensando al futuro, Ma fui quasi punito da un direttore per avere dedicato quei minuti del mio lavoro per andarglielo a chiedere. Riuscii comunque a salvare buona parte del materiale. Ed ecco qui il museo».