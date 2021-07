«Così ho salvato il bimbo dalla scossa» 

«Stavo parlando con un’altra mamma quando ho visto il bambino toccare il lampione e poi cominciare a tremare forte. Ho capito subito che si trattava di una scarica elettrica». Lo racconta Gigliola Abis, insegnante di italiano, storia e geografia della scuola media locale, intervenuta per prima a soccorrere il bambino di sei anni che lo scorso lunedì è rimasto folgorato dopo aver toccato un lampione della luce mentre era in corso la festicciola di compleanno della sorella maggiore nel giardino della pizzeria Il Viale a Sanluri. Un occhio vigile, il suo, un po’ per attitudine personale e un po’ per professione: «Vedo sempre tutto quello che accade intorno a me, è la mia natura – spiega –. Inoltre, con i ragazzini ci sto da una vita, prima all’oratorio, poi al catechismo, infine a scuola».

L’esperienza

La prontezza di riflessi l’ha indotta a intervenire senza remore, nonostante il pericolo per sé stessa: «So che è rischioso intervenire così come ho fatto io, ma non potevo aspettare. Il bimbo tremava forte, in una frazione di secondo il mio cuore, forse l’istinto, mi ha spinta ad afferrarlo», prosegue Abis.

Il tutto si è svolto in pochi attimi che alla docente sono sembrati eterni: «Nonostante i miei sforzi, non sono riuscita a staccarlo dal palo del lampione. Mentre tiravo ho avuto però la forza di chiamare sua madre e di gridare che si trattava di una scossa, poi è stata staccata la corrente. Si è svolto tutto in 15, massimo 20 secondi, ma è sembrato un tempo infinito». La madre del bimbo, accorsa immediatamente, ha percepito lei stessa la scossa un attimo prima che l’alimentatore venisse spento, al contrario dell’insegnante che riferisce di non averla avvertita.

Sono stati momenti di grande concitazione e spavento in cui mantenere i nervi saldi non è scontato, come precisa Gigliola Abis: «Non sai mai se di fronte a certe situazioni avrai la prontezza di reagire. Ero molto spaventata, ma ho agito come avrei fatto se fosse stato mio figlio». Non sono mancate le polemiche, come spesso accade: «Ci tengo a precisare che, al contrario di ciò che si è detto, i bambini erano vigilati. Otto mamme per tredici bambini, in un giardino non grandissimo. Anzi, proprio perché li stavamo tenendo d’occhio siamo riuscite a intervenire subito», afferma Abis.

L’inchiesta

La pizzeria di viale Trieste intanto è stata posta sotto sequestro per consentire le verifiche tecniche sull’impianto elettrico e accertare eventuali responsabilità. Al momento è iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni colpose la proprietaria della pizzeria, Giovanna Littera, difesa dall’avvocato Massimiliano Podda.

Il bimbo è ancora ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti. «Dopo l’accaduto il piccolo era vigile – racconta l’insegnante – anche se molto spaventato. All’ospedale hanno detto che è stato miracolato». E a proposito di miracoli, Gigliola Abis non ha dubbi che, a prescindere dal suo intervento, un aiuto esterno sia giunto in soccorso. «Credo che ci sia un angelo custode che ci protegge. Proprio quel giorno era Sant’Anna, patrona delle mamme. Sono certa che ci abbia aiutato qualcuno dall’alto, una scossa elettrica non è cosa da niente».

