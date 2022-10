«Così ho realizzato il mio paradiso verde» 

L'impresa che sognava Loriga non poteva reggersi soltanto sulle spalle della natura, non per le condizioni in cui versava quell'area: «Quando ho preso questo terreno cerano presenti delle serre», spiega passeggiando tra i filari del boschetto, «capii che dovevo in qualche modo eliminare quelle strutture: non solo occupavano tanto spazio, ma erano diventate fonte d'inquinamento per il terreno. Il tempo aveva rovinato le serre che avevano iniziato a disfarsi e a perdere parti in plastica. Tutt'ora trovo alcuni rimasugli, ma ormai è poco».

«Questo bosco mi riempie di orgoglio e vederlo crescere è un onore». È la storia di Massimo Loriga, musicista di 51 anni, residente a San Sperate e molto conosciuto per essere stato uno dei fondatori dei Kenze Neke, storica band della scena rock nazionale. Durante gli ultimi dieci anni ha seguito un unico obiettivo: far nascere un nuovo polmone verde.

Nelle campagne di San Sperate sorge un bosco che vanta migliaia di piante su circa due ettari di terreno, con decine di specie differenti e che con gli anni è diventato l’habitat di diversi animali. Un bosco frutto non (solo) dell’opera di “madre natura”, ma risultato del lavoro di un compaesanoo, che ha impiegato il suo tempo e le sue energie per oltre dieci anni.

L’orgoglio

L'impresa che sognava Loriga non poteva reggersi soltanto sulle spalle della natura, non per le condizioni in cui versava quell'area: «Quando ho preso questo terreno cerano presenti delle serre», spiega passeggiando tra i filari del boschetto, «capii che dovevo in qualche modo eliminare quelle strutture: non solo occupavano tanto spazio, ma erano diventate fonte d'inquinamento per il terreno. Il tempo aveva rovinato le serre che avevano iniziato a disfarsi e a perdere parti in plastica. Tutt'ora trovo alcuni rimasugli, ma ormai è poco».

Nel verde

Un progetto che forse può essere definito audace, o addirittura folle. «Fu proprio così che mi chiamarono», ride Loriga, «tutti, dagli amici ai parenti, a eccezione di pochi, mi dissero che era una pazzia: avrei perso tempo, il terreno non si poteva salvare. A dire il vero, ripensando a come era all'inizio, forse un po’ di follia c’era: un anno un incendio ha bruciato tante piante e l'ultima tromba d'aria ha fatto seri danni. Io intanto ripianto e pulisco, ma il risultato è appagante». Un altro fattore negativo era la qualità del terreno, terribilmente argilloso. Incapace in un primo momento di accogliere così tanti alberi. «Ora è diverso anche al tatto».

La natura

E di tutti gli arbusti che si possono vedere, nessuno o quasi, è stato trapiantato: «Sono tutti cresciuti qui», continua Loriga , «hanno trovato il loro spazio e chi se n’è preso cura. Ho costruito un impianto di irrigazione di almeno un chilometro che attivo sulle singole piante quando noto che potrebbero essere sofferenti. Le loro radici si fanno strada e le falde che scorrono sono sufficienti. In più credo che entro due anni il bosco si “chiuderà”, rendendo difficile ai raggi solari la penetrazione e creando un'area ancora più fertile e protetta dal fuoco».

Il bosco di Massimo Loriga può dare tanto anche al paese: «Ho organizzato, quando ho potuto, dei piccoli momenti di ritrovo qui, ma ho molti progetti. Di sicuro non smetto di sognare ora che il bosco è realtà».

