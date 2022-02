«Così ho fatto arrestare un rapinatore» 

La scena non è sfuggita a un sessantenne: «Stavo passando nella strada principale di San Sperate. Io arrivavo da Villacidro e mi stavo dirigendo verso Cagliari», racconta il testimone, «ho visto un uomo alto, almeno due metri, attendere fuori dalla farmacia guardandosi attorno. Mi ha insospettito e ho accostato per controllarlo. È entrato e dopo poco è uscito di corsa».

Aveva notato qualcosa che non andava e ha agito: così un comune cittadino ha permesso ai carabinieri di arrestare uno degli autori della rapina alla farmacia Pusceddu di San Sperate. «Li ho seguiti e ho allertato le autorità, ma non voglio essere considerato un eroe: preferisco rimanere anonimo per motivi personali e lavorativi, sono un dipendente statale».

Mercoledì alle 19,40 un rapinatore (straniero, concordano tutti i testimoni) è entrato nello stabile di via Cagliari e ha puntato la pistola (risultata poi una scacciacani) verso la farmacista. La dottoressa ha consegnato il contenuto della cassa, circa 500 euro. Il bandito si è dato poi alla fuga col complice che lo aspettava su un’auto parcheggiata all’esterno.

La rapina

La scena non è sfuggita a un sessantenne: «Stavo passando nella strada principale di San Sperate. Io arrivavo da Villacidro e mi stavo dirigendo verso Cagliari», racconta il testimone, «ho visto un uomo alto, almeno due metri, attendere fuori dalla farmacia guardandosi attorno. Mi ha insospettito e ho accostato per controllarlo. È entrato e dopo poco è uscito di corsa».

Il rapinatore ha quindi raggiunto il “palo” nella Ford Fiesta parcheggiata fuori dalla farmacia. «Ho capito cos’era successo», ha spiegato il passante, «e ho deciso di mettermi all’inseguimento».

L’inseguimento

Un inseguimento diverso da quello che si vede nei film: «I due uomini sono andati verso Cagliari a una velocità moderata. Si sono tenuti intorno agli 80 chilometri orari», continua il cittadino, «non so se non mi abbiano notato o se abbiano fatto finta di nulla per non attirare attenzione. Io mi ero subito messo in contatto con il centralino del 112. E per telefono davo informazioni ai carabinieri sui loro spostamenti».

A Monserrato

I due rapinatori hanno preso la Statale 131 dir, poi la 554 in direzione Quartu. «All’altezza di Monserrato», prosegue nel racconto, «ho spiegato ai carabinieri il tipo di macchina che guidavo e a un certo punto delle “gazzelle” si sono accodate a me. Forse però non mi hanno riconosciuto perché l’auto dei rapinatori ha accostato e la volante dei carabinieri mi ha superato e non ha visto la vettura dei criminali. Ero di nuovo solo e devo dire che mi sono spaventato», sorride. Anche in questo caso il sangue freddo però ha prevalso: «Sono rimasto ad osservarli: il rapinatore è sceso e nella macchina è rimasto solo il palo-autista».

L’arresto

Il sessantenne che i carabinieri definiscono “cittadino esemplare” ha continuato a seguire la macchina che si è fermata in via Seneca a Monserrato dove sono intervenuti i carabinieri. Il conducente, Enrico Deiana, 49enne di Settimo, è stato arrestato mentre continuano le ricerche dell’altro rapinatore.

«Io eroe?», chiude il sessantenne statale, «no, ho solo seguito il mio senso civico, nulla di più».

