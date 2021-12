Così Grassi si è preso il Cagliari 

Con Mazzarri l'impatto non è stato dei migliori. «All'inizio non l'ho visto benissimo e infatti non giocava», l'ammissione del tecnico alla vigilia della gara con la Salernitana. Ma Grassi non si è arreso e ha recuperato posizioni nell'unico modo possibile, gli allenamenti. «Perché io non guardo la carta d'identità, ma a come i giocatori si allenano. E Alberto si è allenato bene, raggiungendo una condizione fisica ottimale ed è entrato dentro». Gli scampoli di gara con Napoli e Venezia, poco più di mezz'ora contro la Fiorentina e poi le maglie da titolare contro Roma, Atalanta, Sassuolo, Salernitana e Verona. Mai fino al 90', perché il fisico ancora non glielo permette, ma sempre dando tutto. Schermo davanti alla difesa, a recuperar palloni (5 anche al Bentegodi), più mediano di rottura che regista, perché Grassi preferisce il lavoro oscuro lì nel mezzo, senza la giocata che ruba la scena. Ma Mazzarri, che ha votato un Cagliari operaio e di guerrieri, non ci rinuncia più.

Di parole ne spende poche, il bresciano di Lumezzane Grassi. Al suo arrivo, in estate (prestito dal Parma con riscatto condizionato alle presenze), a Elmas ha trovato qualche giornalista e nessun tifoso, perché il suo acquisto non aveva certo smosso le folle. Grassi, cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, sorrideva e si lasciava andare a poche parole. Niente proclami, solo la promessa di lavorare e provare a dare il suo contributo. A Parma, lo scorso anno, aveva messo insieme 23 presenze, tra un infortunio e l'altro. Gli infortuni, una caratteristica della sua carriera. Partita di slancio, con tutta la trafila nelle nazionali giovanili, fino all'Under 21. E a un altro azzurro, quello del Napoli, che lo aveva chiamato sotto il Vesuvio ad appena 20 anni. Lì il primo stop, il ginocchio che scricchiola e una stagione buttata via, senza neanche mezza presenza. Un ginocchio che sarà il suo tormento e che ne ha condizionato la carriera. A Ferrara si era rialzato, con Leonardo Semplici in panchina. E i due si erano ritrovati a Cagliari quest'anno. Per poco tempo, giusto i 54' della gara col Genoa, la prima di Grassi, l'ultima del tecnico toscano, esonerato dopo la sconfitta.

Allenamento dopo allenamento, Alberto Grassi si è preso il cuore del Cagliari. Lì nel mezzo del campo, da quattro partite il titolare è lui, che non avrà il carisma e il curriculum di Strootman, il bocciato eccellente di Mazzarri, ma che in campo dà tutto fino a uscire stremato. Come a Verona, quando è crollato a terra, stracciato dai crampi, ma tirando fuori anche l'anima, per permettere all'olandese di completare il riscaldamento prima della sostituzione.

In silenzio

La risalita

Gregario di lusso

Arrivato a nove presenze, Grassi ora cerca di recuperare dalle ultime fatiche e prenota la maglia della cifra tonda col Torino. Ancora lì nel mezzo, a proteggere la difesa e dare equilibrio in un reparto che ancora una volta si affiderà agli strappi di Marin e Nandez. Un gregario, Grassi, che sceglie il basso profilo in allenamento e in partita, ma che proprio così ha conquistato Mazzarri e che, in silenzio, si è preso il Cagliari.

