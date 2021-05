Così è morto un piccolo eroe 

Così muore un piccolo eroe. Per asfissia. Dopo dieci minuti di agonia. La coltellata mortale l’ha trafitto a un polmone. La prima l’ha colpito all’avambraccio destro, trafitto di parte in parte. E poi due sul torace e una sul fianco. I colpi mortali sarebbero stati quattro, inferti con una lama di 17 centimetri. Dall’esame del medico legale Matteo Nioi, eseguito ieri nella camera settoria del cimitero di Quartu, emergono dettagli sulla dinamica del delitto. Mirko Farci, 20 anni, si sarebbe immolato per difendere la madre. La relazione finirà nel fascicolo a disposizione del pm Giovanna Morra. Un altro tassello si aggiunge alla ricostruzione di un delitto efferato. Mirko è stato trovato sul letto matrimoniale della camera della madre, la maglia della Juve senza più bianco, zuppa di sangue.

C’è solo un indagato, Shahid Masih, 29 anni, che ha ammesso di essere stato nella casa, di aver litigato, di aver preso un coltello dall’appartamento sottostante, di essersi difeso. Parole di un accusato di omicidio e tentato omicidio. Oggi, assistito dall’avvocato Saverio Mereu, comparirà di fronte al giudice per l’interrogatorio di garanzia.

Dettagli

Non ci sarebbero norme senza eccezioni. Con tutte le conseguenze del caso. Shahid Masih non poteva neppure avvicinarsi all’abitazione di Paola Piras. Il provvedimento del giudice non considerava l’ipotesi di appuntamenti clandestini. In questo caso l’operaio avrebbe violato un provvedimento del giudice, emesso nel dicembre 2020, e rischiato l’arresto. Eppure Paola e Shahid si sarebbero visti più volte, di recente, in un negozio della zona di Baccasara e in altri luoghi. Le parole del presunto killer sarebbero state confermate dai primi accertamenti dei carabinieri. La speranza è che le condizioni della donna migliorino presto e lei possa fornire la sua versione dei fatti.

Se confermata la circostanza aggiunge altri punti oscuri nella vicenda. In attesa di conferme è di ieri la notizia di oltre 900 firme raccolte in poche ore sulla piattaforma Change.org per chiedere più tutele per chi denuncia stalker e maltrattamenti.

Ieri all’esame autoptico hanno presenziato i consulenti di parte Guglielmo Benvenuti e Andrea Schirru, nominati dall’avvocato Marcello Caddori, legale del fratello di Mirko, Lorenzo e della famiglia. Intanto le condizioni della mamma vengono definite dai medici gravi ma stazionarie.

Il delitto

Ieri intanto c’è stato un incontro in Procura tra il procuratore della Repubblica Biagio Mazzeo, il capitano al comando della compagnia di Lanusei Giuseppe De Lisa e il maresciallo Marcello Cangelosi, della stazione di Tortolì. Sul possibile movente del delitto si possono solo fare delle ipotesi. Quello della gelosia è l’unico accreditato come valido. Shahid credeva che la donna frequentasse altre persone. E poco importa se tra lei e lui ci fosse un ragazzo nel fiore degli anni. Ucciso a coltellate. Ulteriori dettagli emergeranno oggi. Sempre oggi alle 17 nella chiesa di San Giuseppe a Tortolì, dove il sindaco ha proclamato per oggi il lutto cittadino, l’ultimo saluto al piccolo grande eroe.

RIPRODUZIONE RISERVATA

17

Le coltellate inflitte alla madre del ragazzo, ricoverata in condizioni critiche