«Così De Giorgi prometteva posti di lavoro» 

Promesse di posti di lavoro da guardia giurata o guardia-boschi, ma anche progressioni in carriera e svariati altri favori. Tutto in cambio di voti e preferenze, da testimoniare con le foto delle schede elettorali. Ma non solo per ottenere il proprio seggio in Consiglio regionale, anche per far eleggere amici e candidati sostenuti in varie altre città.

Scavando nelle chat, gli investigatori della Finanza di Cagliari hanno ricostruito la rete di relazioni del consigliere regionale Valerio De Giorgi, 57 anni, ispettore delle Fiamme Gialle eletto nell'Assemblea sarda, arrestato con le accuse di corruzione, tentata truffa e voto di scambio su ordine del Gip Giorgio Altieri, assieme al suo collaboratore Marco Pili e al costruttore di Quartucciu, Corrado Deiana, che avrebbe ricompensato l'onorevole per un emendamento della legge sul "Piano Casa" con 4 appartamenti. C’è poi la tentata truffa: con il collaboratore avrebbe cercato di far arrivare contributi non dovuti ad una Pro Loco di suoi fedelissimi.

I sostegni

Per le Comunali di Cagliari del 16 giugno 2019 - secondo quanto ricostruito dai finanzieri - De Giorgi avrebbe richiesto ai suoi elettori il voto per i candidati Salvatore Congiu, militare in servizio presso la Tenenza di Ozieri, e per Marcello Polastri, poi risultato eletto con 304 preferenze. Di quest’ultima elezione, poi, l’indagato si vanterà in un messaggio: «A Cagliari ho eletto Polastri con 300 voti». L'onorevole si sarebbe mosso anche per le comunali di Quartu del 25 e 26 ottobre 2020, sostenendo Marcello Fiore, ex finanziere, e Laura Savina Perra. Ma è dalle presunte promesse, poi trasformate in contestazioni dal pm Giangiacomo Pilia, che emerge la presunta rete. Il 9 dicembre 2020, Samuel Atzeni, ha spiegato agli investigatori il perché di un messaggio molto critico nei confronti dell’onorevole pubblicato su Facebook. «Ha usato me e la mia famiglia e svariati amici per raggiungere il suo obiettivo di arrivare a ricoprire la carica di Consigliere regionale», si legge negli atti «con la promessa che lui, dopo che era all'interno avrebbe dato un posto di lavoro a me e uno ad uno dei miei fratelli di nome Giuliano Atzeni. La promessa del posto di lavoro è stata durante la campagna elettorale. Per quanto riguarda me ha premesso un posto come guardia giurata o guardia fuochi, mentre per mio fratello ha promesso di lavoro era generica».

La rete tra i militari