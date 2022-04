«Così assistiamo i “germogli” ucraini e le loro mamme» 

Tutto è cominciato a inizio marzo. Appena si è avuta notizia dell’arrivo delle prime persone fuggite dalla guerra, quelle che stavano raggiungendo familiari o amiche che già vivono qui per lavoro, la rete sanitaria si è messa subito in moto. Un cartello – scritto in italiano e in ucraino – è stato affisso sulla vetrata del poliambulatorio di viale Trieste, riporta i numeri di telefono da chiamare per assistenza, cure mediche, codice Stp (straniero temporaneamente presente) e vaccinazioni. Il passaparola ha fatto il resto, e da allora sono oltre 500 i rifugiati visitati e presi in carico, quasi esclusivamente donne e bambini.

Gli ambulatori

«Così, siamo partiti, con tante chiamate, aprendo anche, ogni giorno, in via Romagna. Finché possiamo, durante queste lunghe e complesse giornate, accogliamo tutti. E i numeri sono in forte crescita. Ora è fondamentale verificare il loro stato di salute, perché il benessere dipende sia dalla salute individuale che da quella della comunità che accoglie, e poi procedere con l’inserimento nel nostro sistema sanitario, perché anche questo fa parte dell’integrazione».

Silvana Tilocca è la direttrice del Servizio di prevenzione e promozione della salute della Asl di Cagliari, all’interno del quale esiste un’area dedicata agli stranieri. «Dal 2011 abbiamo lavorato con i grandi sbarchi che provenivano dall’Africa, solo negli ultimi tre anni e mezzo tra gli “organizzati” e gli “irregolari”, che arrivano autonomamente con i barchini dall’Algeria, abbiamo gestito circa 40mila arrivi», racconta la dottoressa. «Ora ci siamo presi in carico anche questa nuova migrazione dall’Ucraina, diversa, perché lì per la maggior parte sono giovani uomini, adesso si tratta perlopiù di donne con bambini. Questo flusso viaggia su due binari: il primo spontaneo, di congiungimento con persone che già si trovano nell’Isola, e secondo gli ultimi dati Istat, ucraini ce ne sono 2.600, 400 maschi, il resto di sesso femminile, con il 50% che risiede nel Sud Sardegna. Il secondo canale – che dall’8 marzo ha visto tre arrivi di gruppi – è quello “istituzionale”, coordinato dalla Protezione civile, con il supporto di Prefettura, Questura, Tribunale dei minori, Caritas, Croce Rossa e, appunto, la Asl per la parte sanitaria».

Vaccinazioni e problemi