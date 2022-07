«Così abbiamo trasformato il paese in una città» 

Molte giovani coppie hanno scelto di trasferirsi per la posizione vicinissima a Cagliari, altri perché la pressione fiscale è ancora una delle più basse dell’Isola. Sta di fatto che negli ultimi trent’anni l’indice demografico è sempre cresciuto, rendendo Sestu uno dei centri sardi più “giovani”. «Il nostro sviluppo urbanistico», prosegue Mameli, «è stato legato alla necessità di razionalizzare il territorio in modo coerente: le regole devono fare in modo di salvaguardarlo, evitando una crescita con evoluzioni negative. Tutto questo è stato profuso nel Piano urbanistico comunale, ma oggi, dopo anni, si rende necessario un adeguamento, anche in funzione di nuove leggi regionali e nazionali».

Geometra, sestese, in servizio dal 1 settembre 1982, il capo dell’edilizia privata del Comune è andato in pensione. Formalmente mancano ancora alcune settimane, ma tra ferie e tutto il resto venerdì si è chiuso il suo ciclo da responsabile dell’Ufficio. «Quando iniziai a lavorare, quarant’anni fa», racconta, «trovai un ufficio ristretto nel personale: c’erano solo un ingegnere capo e due colleghi geometri. Il primo, dopo alcuni mesi, si trasferì in Regione ed il secondo nella Provincia. Dal 1990, dunque, ho praticamente condotto le attività dell’Ufficio: eravamo in due, io e il collaboratore amministrativo Sergio Mura». Una mole di lavoro impressionante, soprattutto perché negli anni Novanta l’edilizia è esplosa, facendo quasi raddoppiare gli abitanti.

Venerdì, nel suo ultimo giorno di lavoro, era come sempre seduto alla sua scrivania, circondato da progetti e fascicoli da istruire, bocciare o vidimare. Ma fuori dal Municipio, attorno a via Scipione, nei suoi quarant’anni di servizio all’Ufficio Tecnico, Giovanni Mameli, 63 anni (per tutti i colleghi e gli amici semplicemente «Gianni»), ha visto Sestu trasformarsi da un grande paese contadino di circa 13mila abitanti, ad una città di quasi 22mila residenti con una delle più importanti aree commerciali della Sardegna: quella lungo la ex Carlo Felice.

La storia

Lo sviluppo

Il boom immobiliare

A partire dagli anni Novanta, con l’impennata immobiliare, Sestu ha visto nascere tre frazioni: Dedalo e Ateneo, autorizzate con dei programmi integrati di investimento in zone agricole, sono rimasti pressoché senza servizi, mentre Cortexandra, spuntata ai margini dell’ex Carlo Felice, è poi finita al centro di un’inchiesta della Procura per lottizzazione abusiva per via degli “studentati”: finte residenze collettive per universitari che erano in realtà dei condomini. «Gli studentati», chiarisce, «sono stati il frutto di un’articolazione legislativa che ne ha riconosciuto la possibilità edificatoria in capo al proponente». Solo dieci anni più tardi, con l’arrivo del sindaco Aldo Pili, il Consiglio comunale decise di bocciare definitivamente altri finiti alloggi per studenti.

Il saluto

«Fare il responsabile di questo settore per 40 anni», sottolinea Gianni Mameli, «ti espone a tante incognite, sia amministrative che penali, ma anche di immagine nei confronti del cittadino. In tanti casi ci sono state incompresioni, poi rientrate. Non è stato facile: oltre al confronto quotidiano col pubblico, c’era quello con i tecnici, con gli Enti, conscio che si è sempre sotto la spada di Damocle della Procura che al primo passo falso indaga. È accaduto anche a me, ma per fortuna alla fine è andato tutto bene». E ora, da domani? «Non ho una previsione alternativa al lavoro nel pubblico impiego», conclude sorridente, «la mia intenzione, da pensionato, resta quella di rendermi disponibile a sostenere e instradare i colleghi, fino a quando non avranno competenze proprie. Per il resto, ho due nipotini in tenera età».

