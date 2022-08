«Così abbiamo salvato mio marito»  

L’incubo è iniziato poco dopo le 11. La coppia - residente nell’hinterland di Cagliari - stava trascorrendo una mattina di relax nella spiaggia quartese. «Mio marito si era appena disteso sul lettino per riposare, a un certo punto mi sono accorta che respirava male, non riusciva a parlare e a muoversi, e ho chiesto subito aiuto», racconta la donna, ancora scossa. I sintomi erano quelli di un arresto cardiaco, come confermato poi dai soccorritori. Immediato l’intervento di un’infermiera in pensione che si trovava sotto l’ombrellone a pochi metri di distanza.

Riportato in vita dopo quattro arresti cardiaci nel giro di mezz’ora. «Fondamentale la presenza del defibrillatore in spiaggia», sottolinea Daniele Barillari, uno dei soccorritori arrivati sul posto e responsabile della centrale operativa del 118 di Cagliari.

«Gli hanno salvato la vita, era in condizioni disperate e ho temuto di perderlo», continua a ripetere Alessandra Pintus, vigilessa della Polizia locale di Quartu e moglie del 49enne - Eugenio Usai - che domenica scorsa è stato soccorso nella spiaggia Kal’e Moru e trasportato d’urgenza in elicottero al Brotzu.

Il malore improvviso durante una tranquilla domenica di mare a Geremeas, la richiesta disperata d’aiuto, poi il lieto fine. Grazie ad una catena del soccorso impeccabile che stavolta ha funzionato alla perfezione, dal primo tentativo di rianimazione in spiaggia sino all’arrivo in ospedale.

Il malore improvviso durante una tranquilla domenica di mare a Geremeas, la richiesta disperata d’aiuto, poi il lieto fine. Grazie ad una catena del soccorso impeccabile che stavolta ha funzionato alla perfezione, dal primo tentativo di rianimazione in spiaggia sino all’arrivo in ospedale.

«Gli hanno salvato la vita, era in condizioni disperate e ho temuto di perderlo», continua a ripetere Alessandra Pintus, vigilessa della Polizia locale di Quartu e moglie del 49enne - Eugenio Usai - che domenica scorsa è stato soccorso nella spiaggia Kal’e Moru e trasportato d’urgenza in elicottero al Brotzu.

Riportato in vita dopo quattro arresti cardiaci nel giro di mezz’ora. «Fondamentale la presenza del defibrillatore in spiaggia», sottolinea Daniele Barillari, uno dei soccorritori arrivati sul posto e responsabile della centrale operativa del 118 di Cagliari.

La paura

L’incubo è iniziato poco dopo le 11. La coppia - residente nell’hinterland di Cagliari - stava trascorrendo una mattina di relax nella spiaggia quartese. «Mio marito si era appena disteso sul lettino per riposare, a un certo punto mi sono accorta che respirava male, non riusciva a parlare e a muoversi, e ho chiesto subito aiuto», racconta la donna, ancora scossa. I sintomi erano quelli di un arresto cardiaco, come confermato poi dai soccorritori. Immediato l’intervento di un’infermiera in pensione che si trovava sotto l’ombrellone a pochi metri di distanza.

«Lei si è occupata del massaggio cardiaco, io della respirazione bocca a bocca, non la ringrazierò mai abbastanza per avermi aiutata perché da sola non ce l’avrei fatta». Poi il tentativo di rianimazione con il defibrillatore da parte della bagnina dello stabilimento - formata per il primo soccorso - e l’allarme lanciato al 118.

L’elicottero

Sei minuti dopo l’arrivo dei soccorritori calati dall'elicottero. In prima linea Daniele Barillari, dirigente medico dell’Areus - l’Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna - che domenica prestava servizio come rianimatore sull’elisoccorso.

«Quando siamo arrivati in spiaggia l’uomo era stato appena rianimato due volte di seguito», racconta Barillari. Qualche minuto dopo un terzo arresto cardiaco. «A quel punto siamo intervenuti con il nostro defibrillatore, si è ripreso ma appena saliti a bordo dell’ambulanza ha avuto un altro malore».

Poi il volo d’urgenza da Torre delle Stelle verso il Brotzu, dove l’uomo è stato ricoverato in Rianimazione. «Una catena del soccorso che», ci tiene a precisare il dirigente sanitario, «ha funzionato dall’inizio alla fine».

A partire dalla presenza di un defibrillatore in spiaggia, un dettaglio non scontato visto che diversi stabilimenti balneari risultano ancora sprovvisti. «E di persone competenti e formate che hanno saputo utilizzarlo», sottolinea Barillari. «Ecco perché come centrale operativa del 118, insieme alla Protezione civile, stiamo portando avanti un inteso lavoro di mappatura dei defibrillatori distribuiti nel territorio, e laddove non ci sono verranno posizionati. Ovviamente insieme alla formazione per i bagnini».

Il lieto fine

Ora l’uomo - sempre sotto controllo - è stato trasferito in reparto e sta meglio. Un lieto fine dopo quattro arresti cardiaci. «Grazie al lavoro prezioso di tutti i soccorritori, dai bagnini sino al personale sanitario», aggiunge commossa la moglie del 49enne salvato, «senza ciascuno di loro mio marito non ce l’avrebbe fatta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata