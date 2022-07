«Così abbiamo ricreato il circuito» 

Era uno dei percorsi più apprezzati da centinaia di appassionati di ciclocross e di mountain bike del Sud Sardegna, conosciuto in tutta l’Isola come il sentiero “Il Cinghiale”. Un circuito immerso nel verde che è stato spazzato via dalle fiamme di domenica 24 luglio che hanno inghiottito oltre 200 ettari di aree di rimboschimenti misti a campi destinati a foraggere. Ma sabato, davanti alla desolazione, decine di volontari appartenenti al mondo del ciclismo si sono ritrovati a Is Serras, in territorio di Monastir, rimboccandosi le maniche per far rinascere il sentiero. Spiega Federico Porcu: «La decisione di dare un nuovo nome al sentiero della pineta è stata sposata da tutti fin da subito. Ho proposto di ribattezzare il sentiero, prima conosciuto come il “cinghiale”, sotto il nome “La fenice” come segno di rinascita dopo l’incendio, la cenere, la desolazione».

Il cinghiale diventa fenice

Non più “il cinghiale”, ma la “fenice", come il mitologico essere di fuoco che risorgeva dalle ceneri, il sentiero che i volontari di alcune associazioni, più anche semplici appassionati di tutte le età, hanno iniziato a realizzare sabato in mezzo alla cenere e alla fuliggine. Si sono ritrovati ragazzi di Sestu, Monastir, Ussana e San Sperate, mettendo a disposizione ore di lavoro, ma anche materiali, così da ricostruire il “single track” (un tipo di percorso per mountain bike largo quanto la bici) devastato dalle fiamme. «L’incendio», raccontano i volontari, «ha distrutto tutto il patrimonio boschivo del complesso di riforestazione, compresi i ponti e la segnaletica, costruiti a partire dal 2012 da tanti appassionati».

Lavoro e impegno

I bikers, dopo aver creato un gruppo di lavoro operativo, si sono messi subito all’opera, interagendo con varie aziende locali che si sono rese disponibili ad offrire gratuitamente materiali, mezzi e attrezzature per ricostruire il sentiero oramai andato completamente distrutto. Gomito a gomito i ragazzi del Consorzio ciclisti sestesi (Css) e della Fasolbike di Sestu, assieme a quelli della Mtb Monastir e della Mtb San Sperate, più vari altri volontari provenienti da Ussana e da altri centri vicini hanno iniziato a tracciare nuovamente il percorso, tirando su dal nulla i nuovi ponti di legno ed i sottopassi che il fuoco ha divorato. Al lavoro anche tanti bambini che hanno fatto i disegni e lavorato alla nuova segnaletica.

È solo l’inizio