«Così Abbanoa ci mette in ginocchio» 

«Una bolletta idrica da 277 euro da pagare in un’unica soluzione e senza sconti, nonostante il bonus idrico riconosciuto dal Comune. Troppo per me che percepisco una pensione di invalidità di 660 euro». Francesco Baldini, 51 anni e un’invalidità del 100 per cento, non sa più che pesci pigliare: «Non capisco perché Abbanoa da qualche tempo invii un solo bollettino senza la possibilità di rateizzare la cifra. Per la mia famiglia è un problema enorme».

In crisi

Difficoltà che si aggiunge alle tante che Baldini ha dovuto affrontare negli ultimi anni dopo una vita di duro lavoro: «Ho iniziato a lavorare a 14 anni – racconta – ho costruito una famiglia senza far mancare nulla ai miei tre figli fino a quando è arrivata la malattia che mi ha causato un’invalidità permanente. Oggi vivo con la mia pensione e l’integrazione del reddito di cittadinanza: una cifra irrisoria per una famiglia di 5 persone. Nonostante tutto andiamo avanti con dignità, cercando di far quadrare i conti. Non chiedo nulla, solo la possibilità di pagare in più soluzioni e il riconoscimento del bonus idrico. È un mio diritto».

La lettera

Richiesta che Baldini ha provato a trasmettere via mail ad Abbanoa senza ottenere risposta. Impensabile per lui recarsi nella sede di Sanluri da cui dipendono le utenze di Dolianova o rivolgersi al call center: «Non posso spostarmi, le mie condizioni fisiche non me lo permettono e chiamare il numero verde di Abbanoa rappresenterebbe un ulteriore costo visto che la chiamata è gratuita solo per i possessori di telefono fisso».