Cos’hanno in comune le grotte e i rubinetti incrostati di calcare? 

Greta Galli, in arte Stem, ha 19 anni e tra le sue passioni c’è la robotica. «in quarantena mi annoiavo perché sono figlia unica e mi sono iscritta su TikTok, in 18 mesi ho raggiunto 263 mila seguaci, a cui si sommano quelli di Instagram e YouTube. La normalità sta nel fare le cose, poi la gente si accorge che sono donna. Un consiglio? Metterci le mani, mentre si studiano i robot qualcosa potrebbe andare storto, pure esplodere, ma bisogna riprovarci, mai pensare non fa per me».

Non è mai troppo tardi, né troppo presto per diventare divulgatori, ciò che è fondamentale è l’attendibilità. Per questo dietro quei video di pochi minuti, ci sono giorni e settimane di studio. Canali preferiti? TikTok e Instagram, ma anche Facebook e YouTube. Follower di ogni età. «Dagli 8 agli 85 anni», svela Vincenzo Schettini, professore che nel 2017 ha deciso di offrire le sue lezioni a tutta Italia e non solo ai suoi studenti. «Far uscire la didattica dalla scuola è entusiasmante e mette d’accordo tutti: docenti, genitori, ragazzi e dirigenti. Esistono tanti Vincenzo, che insegnano con passione senza la visibilità data dalla rete. Ciò che mi rende felice sono i grazie dei colleghi, dicono che ho riscattato il nostro mestiere e li ho ispirati, e le parole della gente: ho 3 milioni di follower e mi onora sapere che mi seguono anche il fruttivendolo e il camionista».

Scienza e social possano andare d’accordo e se fino a oggi avete rimproverato figli, familiari e amici di passare troppo tempo davanti allo schermo, sappiate che forse stavano addirittura studiando. Come? Grazie al lavoro e all’impegno di divulgatori scientifici preparati e brillanti. Tra questi spiccano Vincenzo Schettini, Marco Andrea Teti, Greta Galli e Marco Martinelli, star della divulgazione social che incantano e appassionano migliaia e milioni di follower. Non è un caso se Sardegna Ricerche li ha voluti alla due-giorni di Lab10 alla Manifattura Tabacchi di Cagliari e se ieri sono stati ospiti de L’Unione Sarda nello speciale “La Scienza su Tik Tok”, in diretta su unionesarda.it.

Un mondo senza età

Marco Martinelli è ricercatore alla Sant’Anna di Pisa, ha lavorato con Raffaella Carrà ed è il Piccolo Chimico di Rai Gulp. «Bisogna buttarsi, crederci.

A volte le porte si chiudono per delle ingiustizie, altre perché non siamo pronti e bisogna lavorare su noi stessi, con spirito critico.

La mia carriera accademica aiuta, ho oltre 313 mila follower».

Dall’Isola

L’unico divulgatore sardo su TikTok è il cagliaritano Marco Andrea Teti, 26 anni e 100mila follower in 6 mesi. «Sfrutto delle idee, anche assurde, per creare delle associazioni che funzionino nella mente dell’utente medio, come paragonare il calcare sui rubinetti alle grotte o il diamante alla matita. Il fine, cioè espandere la cultura, giustifica i mezzi».

La mission

«Tra i ragazzi d’oggi ci sono gli scienziati e i ricercatori del futuro, cerchiamo di attirarli verso la scienza con le attività accattivanti promosse dal Lab10, il nostro centro di divulgazione scientifica», ha spiegato la direttrice generale di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra. Per essere sempre al passo col linguaggio dei giovani.

