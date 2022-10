Cose per cui vale la pena vivere Cosa mette Filippo Nigro in cima? 

«Sì, ogni volta ho un papà diverso. Però non è un’improvvisazione dimostrativa, ma è funzionale al racconto del narratore. Chiedo, infatti, a cinque persone di partecipare per aiutarmi a ripercorrere alcuni ricordi. Il punto di partenza è un ragazzino di 7 anni che inizia a scrivere una lista delle cose più belle al mondo e per le quali vale la pena vivere. È la sua risposta ai tentativi di suicidio della madre, così l’aiuta. Mentre si è in scena è molto bello, perché c’è l’unione di un gruppo che si ascolta. Di fatto l’improvvisazione è utile per ricordare e raccontare questa storia. Nessun esercizio di stile, dunque».

Lo spettacolo, quasi un’improvvisazione, si inserisce nella rassegna prototipi - nuovi formati della scena contemporanea, che si è centrata sulla sperimentazione di formati e modalità di fruizione del teatro. Nigro, che cura con Fabrizio Arcuri la regia, porta in scena un racconto di autofiction, scandito da una lista di cose per cui valga la pena vivere, un inventario di cose che diano senso all’esistenza.

Ci sono tanti esempi. Da quelle semplici per non scordare niente al supermercato a quelle più alte, con dignità letteraria. Tra i modelli più celebri di questo secondo tipo di lista spicca probabilmente l’enciclopedia citata da Borges ne “L’idioma analitico di John Wilkins”: nelle sue remote pagine è scritto che “gli animali si dividono in: a) appartenenti all’Imperatore, b) imbalsamati, c) ammaestrati, d) lattonzoli, e) sirene, f) favolosi, g) cani randagi, h) inclusi in questa classificazione, i) che s’agitano come pazzi, j) innumerevoli, k) disegnati con un pennello finissimo di peli di cammello, l) eccetera, m) che hanno rotto il vaso, n) che da lontano sembrano mosche”.

E con le liste ha a che fare la nuova coproduzione di Sardegna Teatro e CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia: “Every brilliant thing” con l’amatissimo Filippo Nigro, in scena con un testo di Duncan Macmillan oggi (ore 21) e domani 23 (ore 17.30) a Sa Manifattura di Cagliari.

Filippo Nigro, uno spettacolo ogni sera diverso. Improvvisazione, quasi senza paracadute?

«Sì, ogni volta ho un papà diverso. Però non è un’improvvisazione dimostrativa, ma è funzionale al racconto del narratore. Chiedo, infatti, a cinque persone di partecipare per aiutarmi a ripercorrere alcuni ricordi. Il punto di partenza è un ragazzino di 7 anni che inizia a scrivere una lista delle cose più belle al mondo e per le quali vale la pena vivere. È la sua risposta ai tentativi di suicidio della madre, così l’aiuta. Mentre si è in scena è molto bello, perché c’è l’unione di un gruppo che si ascolta. Di fatto l’improvvisazione è utile per ricordare e raccontare questa storia. Nessun esercizio di stile, dunque».

Come avviene questa scelta dei “personaggi”?

«Sono già in scena quando il pubblico entra. E quindi osservo tutti. Per me lo spettacolo inizia in quel preciso momento. Ma non c’è nessuna forzatura nel coinvolgere le persone».

In locandina una sua fotografia mentre ha in mano un invitante cono gelato. È un indizio rispetto alle cose per le quali vale la pena vivere?

«Coincidenza. È stata scattata da uno dei miei tre figli e l’ho pubblicata come tante altre sul mio Instagram. Fabrizio (co-regista) l’ha vista e amata da subito, ritenendola perfetta per presentare lo spettacolo. Comunque sì, nella lista del bambino c’è anche il gelato. Insomma, lo scatto ci è piaciuto anche per l’atmosfera che suggerisce».

E nell’elenco personale di Filippo Nigro cosa c’è?

«Direi i classicissimi: tengo molto alla mia famiglia, ai miei tre figli. Forse sono sempre stato un family-man, quindi ci sono questi valori. E naturalmente il mio lavoro, che adoro. Anche cose più banali, che ti fanno star bene. Sicuro è una lista lunghissima».

Troviamo un elenco solo di cose o anche di emozioni?

«La lista è un mezzo utile al narratore per evolversi e attraversare le situazioni difficili che lo accompagnano in vita. Non è tutto meraviglioso, ma i motivi per continuare a vivere ci sono».

Il “non meraviglioso” è la depressione.

«Sì. È qualcosa, che a diversi livelli, tocca un po’ la vita di tutti. Ciò rende il testo comprensibile, empatico. Ma senza retorica: “Se vivi tanto a lungo e arrivi alla fine dei tuoi giorni senza esserti mai sentito totalmente schiacciato, almeno una volta, dalla depressione, beh, allora vuole dire che non sei stato molto attento...”».

Si intuisce, al di là del tema nello sfondo, una visione molto british. Quanto si diverte con “Every brilliant thing”?

«L’argomento è serio e importante, ma viene trattato proprio con una sfumatura anglosassone. C’è uno sguardo distaccato che rende alcuni passaggi molto divertenti. E io, a ogni replica, mi diverto sempre di più».

