Corvi a palazzo, altolà della Giunta 

Il Comune dichiara guerra ai “corvi”: «Ora basta, se qualcuno ha notizie di reati abbia il coraggio di denunciare alle autorità giudiziarie competenti con nome e cognome, le lettere anonime non servono a niente».

Parole del vicesindaco Tore Sanna dopo l’ultima lettera arrivata in Municipio che getta veleni e ombre su una nuova figura professionale - esterna - appena contrattualizzata dall’amministrazione di via Eligio Porcu con funzioni di controllo sulla gestione di un servizio comunale.

Veleni

La breve lettera - scritta da un’anonimo che si firma come “dipendente comunale onesto” - risulta indirizzata al sindaco Graziano Milia, al dirigente del settore Ambiente e al segretario generale in quanto responsabile per l’anticorruzione. Nel documento l’anonimo mittente mette nero su bianco anche nome e cognome del professionista preso di mira. «Tutto questo dopo che come amministrazione, correttamente e in piena applicazione delle norme, abbiamo fatto una gara pubblica per individuare il direttore esecutivo del contratto di igiene urbana con De Vizia», racconta Sanna. «Bando aggiudicato da una società che ha inviato un suo rappresentante per poter svolgere una seria attività di controllo sulla perfetta esecuzione del contratto stipulato».Un servizio di controllo che la Giunta Milia ha deciso di esternalizzare dopo anni di gestione con personale interno al Comune.

Il vicesindaco

«Lo abbiamo fatto proprio per garantire la massima trasparenza e un corretto funzionamento», aggiunge Sanna, «ma questo pare abbia scatenato la reazione di qualcuno, che si firma come dipendente comunale e che entra nello specifico dell’assunzione, preoccupato del potenziale malfunzionamento del servizio ci mette in guardia e in sostanza ci chiede di fare fuori questa figura. Oltretutto il sedicente dipendente anonimo è talmente preoccupato del buon andamento dell’amministrazione che ha tutto il tempo per andare a recuperare un’interrogazione presentata in un altro Comune dove avrebbe agito questo stesso professionista».

La Giunta non si ferma

Veleni che non fermano l’attività della nuova figura professionale, tantomeno frenano l’amministrazione di via Porcu. «Non ci spaventa una lettera anonima», sottolinea Sanna, «siamo sereni e tranquilli, certi della totale correttezza delle procedure seguite per l’assunzione di questo professionista. Piuttosto se il dipendente comunale - ammesso che lo sia - è onesto come dice dovrebbe trasmettere le notizie che ha, con le ipotesi di reato, all’autorità giudiziaria competente. E parlarci dell’eventuale problema con la massima trasparenza e collaborazione, come fra l’altro prevede lo stesso contratto stipulato con l’amministrazione comunale. Questo è il modo migliore di occuparsi del bene e dell’interesse pubblico, e di dimostrare di essere davvero onesti».Un episodio non isolato. Alcuni mesi fa era toccato al settore dell’Edilizia privata - preso di mira da una lettera anonima - anche se non veniva ipotizzato alcun reato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Diciamo basta a questa modalità incivile, se qualcuno ha notizie di reati abbia il coraggio di denunciare alle autorità giudiziarie competenti con nome e cognome, le lettere anonime non servono a niente e finiscono solo per avvelenare il clima