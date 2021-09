Cortes riaperte, accessi controllati 

Tutto sembra scorrere senza intoppi e nel rispetto delle regole, probabilmente la mancanza di assembramenti è funzionale alla sicurezza sanitaria. Soddisfatta Vincenza Deiana che nella corte n. 22 dà una dimostrazione di lavorazione e cottura nel forno a legna dei dolci e salati della tradizione dorgalese. «Dalle 9.30 alle 16 abbiamo avuto ininterrottamente visitatori, siamo contenti di questa ripartenza», commenta. Le difficoltà principali nell’organizzazione dell’evento sono legate alla gestione dei flussi all’interno delle corti e ai controlli di sicurezza sanitaria, visto che la rassegna è inquadrata come “fiera” e richiede l’obbligo di esibizione del Green pass. «Nonostante il periodo - conclude Roberta Pinna - invitiamo a venire a Dorgali per un evento che consentirà di visitare i principali laboratori artigiani e godere dell’intrattenimento lungo le vie del paese. Tutte le informazioni e il regolamento per partecipare sono nell’account Enjoy Dorgali».

È partita ieri “Fachende Zoicas”, la rassegna dorgalese di Cortes Apertas. Il risultato sembra soddisfare le aspettative anche se i numeri delle edizioni pre-Covid sono un lontano ricordo. È l’impressione che si ha passeggiando fra la via Lamarmora e il corso Umberto, dove si snodano le principali “corti”, i punti di ristoro e i laboratori artigiani.

Gli operatori

«Già dalle 11 abbiamo registrato diversi ingressi, ci aspettiamo il pienone per domani (oggi ndr)», commenta Roberta Pinna, social media manager dell’account Enjoy Dorgali che si occupa della promozione turistica. Nel punto di accesso di “Su Ponte”, l’orefice Mattia Patteri, discendente da tre generazioni di maestri della filigrana, dà una dimostrazione di lavorazione dei gioielli tradizionali, mentre a breve distanza un gruppo di stranieri viene “scansionato” dagli addetti al controllo del Green pass. Nei tre punti di accesso principali alcuni giovani del paese, insieme agli addetti alla security, si occupano delle verifiche e l’esperimento finora sembra dare esito positivo, senza code o problemi di sorta.

I controlli

Tutto sembra scorrere senza intoppi e nel rispetto delle regole, probabilmente la mancanza di assembramenti è funzionale alla sicurezza sanitaria. Soddisfatta Vincenza Deiana che nella corte n. 22 dà una dimostrazione di lavorazione e cottura nel forno a legna dei dolci e salati della tradizione dorgalese. «Dalle 9.30 alle 16 abbiamo avuto ininterrottamente visitatori, siamo contenti di questa ripartenza», commenta. Le difficoltà principali nell’organizzazione dell’evento sono legate alla gestione dei flussi all’interno delle corti e ai controlli di sicurezza sanitaria, visto che la rassegna è inquadrata come “fiera” e richiede l’obbligo di esibizione del Green pass. «Nonostante il periodo - conclude Roberta Pinna - invitiamo a venire a Dorgali per un evento che consentirà di visitare i principali laboratori artigiani e godere dell’intrattenimento lungo le vie del paese. Tutte le informazioni e il regolamento per partecipare sono nell’account Enjoy Dorgali».

Il no di Gavoi

Niente Cortes Apertas a Gavoi per il 2021 per via delle restrizioni anti Covid, ma il Comune adotta il nuovo disciplinare per le future sagre, adeguandolo a quello dell’Aspen. La rassegna, che si svolge ai primi di ottobre, avrà per il futuro una serie di regole su comitato organizzatore e requisiti dei partecipanti: operatori turistici, artigiani, operatori dell’agro-alimentare, hobbisti e associazioni operanti nel territorio comunale. Ammessa la partecipazione di prodotti provenienti dai paesi limitrofi, purché non concorrenziali con quelli di Gavoi. «Abbiamo voluto rivoluzionare con un percorso virtuoso che tenga conto della comunità e delle produzioni locali, selezionate - fa sapere l’amministrazione comunale - per una vetrina ricca e pulita del territorio». Rinuncia alle Cortes anche Belvì.

