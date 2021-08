Cortes, avanti con prudenza 

«Diventeremo bravi a fare Autunno in Barbagia anche post Covid». Lo promette Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio a cui fa capo la rassegna delle Cortes. Lui, interpretando le sollecitazioni di vari sindaci, è possibilista. La ripartenza, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, sembra irrinunciabile anche se l’edizione 2021 delle Cortes tanto acclamate sarà altra cosa rispetto al passato. Impossibile replicare i numeri d’oro del 2019: 32 tappe, 500 mila visitatori, 2500 imprese coinvolte, 10 milioni di euro di fatturato. «Parleremo con la Prefettura, metteremo a punto l’aspetto organizzativo con le amministrazioni comunali e il supporto delle forze dell’ordine», annuncia. Incombenze dei prossimi giorni perché, sebbene salti la tappa iniziale di Bitti, le altre date sono vicine e vanno mobilitati anche barracelli e volontari per garantire il rispetto delle norme anti-Covid.

Gli appuntamenti

«Confidiamo di ripartire nella seconda settimana di settembre con Oliena, c’è un mese in più di vaccinazioni che ci dovrebbe dare un po’ di garanzie. Bisogna anche avere il coraggio di affrontare percorsi di ripartenza», sottolinea Cicalò. «L’anno scorso per i paesi del circuito - ammette - è stato pesante anche da un punto di vista economico». Per ora le date certe sono senz’altro quelle di settembre. Dopo la rinuncia di Bitti, dove pesano gli effetti del post alluvione, Oliena scommette sulla ripresa nel secondo week end. Seguiranno Dorgali, Orani e Tonara. Aritzo, paese guidato dal commissario, potrebbe saltare il turno. Nuoro con la doppia tappa di Lollove e Mastros sembra in bilico.

Linea prudente

A rischio le Cortes di Lollove, in programma a ottobre. Il problema è l’accesso visto che c’è una sola strada, peraltro stretta. Il Comune valuta il potenziamento dei collegamenti con i bus. Ma lo slargo del lavatoio non è tanto ampio da consentire la presenza di troppi mezzi che avrebbero il problema di fare manovre per tornare indietro. «Dobbiamo ragionare bene anche alla luce della situazione epidemiologica», sottolinea Eleonora Angheleddu, assessora alle Attività produttive. Lei professa una linea di prudenza. «C’è voglia di ripartenza, ma senza passi avventati», dice pensando anche all’appuntamento di Mastros a novembre. «Se si deciderà di fare la rassegna, bisogna trovare un modello alternativo». Nuoro deve fare i conti con numeri di tutto rispetto: cento cortes, numerosi punti ristoro, eventi sparsi, percorsi museali. Complicato in tempi in cui gli assembramenti sono vietati.

RIPRODUZIONE RISERVATA