Corso Umberto, via libera alle auto 

Corso Umberto verso la riapertura. Dopo settimane di attesa, e la protesta in cui i commercianti hanno anche consegnato le chiavi delle proprie attività al sindaco Massimo Cannas, la svolta è in dirittura d’arrivo. L’idea di massima sarebbe una riapertura con la posa di vasi per vietare la sosta nel tratto fresco di riqualificazione architettonica. In maggioranza sono in corso anche ipotesi più articolate per la gestione della sosta lungo il Corso. «La riapertura significherebbe riattivare il commercio che negli ultimi mesi ha subito enormi perdite. Così com’è la situazione è buia», dice Roberto Lai, 43 anni, titolare della parafarmacia Farmogliastra.

Per l’isola pedonale

Il futuro di corso Umberto è sospeso tra isola pedonale e zona aperta al traffico. Sulla questione intervengono i sindaci che hanno amministrato Tortolì dal 1995 al 2013. Mauro Pilia, Marcella Lepori e Mimmo Lerede hanno posizioni opposte rispetto a Franco Ladu, 71 anni, l’unico che invoca l’isola pedonale. «Io sono per l’isola pedonale. Bisognerebbe studiare come dirottare il traffico perché non si può improvvisare. Tuttavia servirebbe una riqualificazione, con le facciate restaurate. Trovo giusto rilanciare il centro, perché non possiamo pensare che tutta l’attività commerciale debba essere spostata in via Monsignor Virgilio».

Nessun cambiamento

Il successore di Ladu è stato Mauro Pilia, eletto all’età di 34 anni. Oggi ne ha 56. «Io ritengo, per diversi motivi, che oggi non ci siano le condizioni per chiudere integralmente il traffico, anche perché l’opera è a metà percorso. Anche alla luce delle difficoltà economiche lascerei tutto com’è: le sere d’estate isola pedonale, che ha una sua logica, ma d’inverno per i numeri limitati che abbiamo non avrebbe senso. Ma il non decidere fa male a entrambe le ipotesi». No alla chiusura integrale anche per Marcella Lepori (59), primo cittadino dal 2005 al 2010. «Non farei l’isola pedonale, o al massimo nel tardo pomeriggio per favorire shopping e aperitivi. O si studia una viabilità alternativa altrimenti quella disponibile è insufficiente: è impensabile dirottare il traffico solo su via Oristano. Però lungo il Corso istituirei il divieto di sosta». Mimmo Lerede (61) è il predecessore di Massimo Cannas. «Basta fare una passeggiata ultimamente, che è aperto alla passeggiata, per capire la situazione. Sono dell’avviso che l’isola pedonale vada bene soltanto le sere d’estate, quando sono i numeri a richiedere una gradevole passeggiata. Non ci sono alternative alla viabilità attuale».