Corse in auto, sul lungomare torna il telelaser 

Per ora ci si concentrerà soltanto sul lungomare Poetto, considerata una delle strada più pericolose del territorio, teatro anche l’anno scorso di numerosi incidenti. Non solo: l’arteria è perfetta per consentire i controlli, in quanto ci sono ampi spazi per fermare le auto in sicurezza. Più avanti si valuterà se inserire altre strade come ad esempio la litoranea.

Ieri la Polizia locale ha reso noto il calendario dell’utilizzo per il mese di febbraio. Ma è solo l’inizio: si andrà avanti ogni mese con giorni e orari che ovviamente saranno sempre comunicati in anticipo perché lo scopo principale non è punire ma prevenire. Era dal 2109 che il telelaser non veniva più utilizzato. L’apparecchiatura, ben prima dell’arrivo del Covid, aveva dovuto passare un lungo periodo di revisione, prima di tornare, soltanto alla fine dello scorso anno nelle disponibilità del Comando.

Dopo i sopralluoghi delle scorse settimane, adesso è tutto pronto. Per i furbetti a cui piace spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore, sono in arrivo tempi duri: da martedì ritorna in strada il telelaser, la temibile apparecchiatura in grado di rilevare l’alta velocità.

Il ritorno

I vigili

«Sul posto per rilevare le infrazioni sarà sempre presente la pattuglia» spiega l’ufficiale responsabile dei vigili Renato Melis, «e la presenza del telelaser sarà ovviamente segnalata da appositi cartelli». Il dispositivo, oltre ad accertare la velocità dell’auto sul momento, visualizza su un palmare la foto del veicolo evidenziando il punto in cui il raggio laser ha colpito.

«In genere c’è l’obbligo di fermare subito l’automobilista che ha commesso l’infrazione. Ma ci sono anche alcuni casi» prosegue Melis, «in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata, e sono quelli previsti dal codice della strada». Come ad esempio se un veicolo sfreccia davanti all’apparecchiatura a 200 chilometri orari e non si è in grado di poterlo fermare in condizioni di sicurezza per la contestazione.

Il calendario

Si parte martedì 15, quindi sempre al Poetto, dalle 9 alle 13,30. Si prosegue poi giovedì 17 dalle 14,30 alle 19, martedì 22 dalle 9 alle 13,30 e giovedì 24 dalle 14,30 alle 19.

«Si è deciso di concentrarci sul lungomare Poetto perché anche l’anno scorso si è dimostrata una delle strade più pericolose» dice ancora Melis, «ci sono stati diversi incidenti, e in due diverse occasioni sono stati abbattuti anche due pali dei semafori».

Pugno duro

Nella zona il telelaser diventerà importantissimo soprattutto nei prossimi mesi: «Il suo utilizzo andrà avanti e sarà fondamentale quando nel lungomare aumenterà il flusso dei pedoni con l’arrivo dei bagnanti nelle spiagge», conferma l’ufficiale. «Lo strumento è importante perché può fungere da deterrente alle corse in auto».

L’alta velocità

Sono stati una trentina lo scorso anno gli incidenti rilevati dalla Polizia locale causati dall’alta velocità. E molti proprio al Poetto. La strada più a rischio resta comunque sempre via Leonardo da Vinci dove sono stati 35 gli incidenti, di cui due mortali, dei 341 totali rilevati in tutto lo scorso anno. Al telelaser si dovrebbero poi aggiungere anche gli autovelox fissi per cui si attende l’ok del Prefetto. L’estate scorsa il Comune ha inviato una dettagliata relazione sulle strade da coinvolgere nel progetto per installare colonnine o box che potranno rivelare la velocità da remoto senza bisogno della contestazione immediata: viale Marconi, la quattro corsie del Poetto, via Fiume e la rotatoria di Margine Rosso.

