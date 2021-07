«Corse d’auto tra le case campidanesi» 

Dimenticato e in preda agli automobilisti indisciplinati: è il centro storico di Quartucciu, ricco di case campidanesi che sorgono nelle strette viuzze scambiate spesso per piste da corsa da auto che le percorrono a tutta velocità senza rispettare il limite dei trenta chilometri orari imposto da un’ordinanza sindacale l’inverno scorso.

«Io abito in via Quartu», spiega Luciano Melis, «dove è stato installato un dissuasore per imporre alle auto di rallentare, il limite di velocità è a trenta chilometri orari, ma senza telecamere e senza controlli le auto corrono e continuano a farlo indisturbate. Solo mettendo il naso fuori di casa rischio di essere investito». Già un anno fa Luciano Melis aveva inviato una comunicazione all’amministrazione, spiegando quali fossero i problemi che quotidianamente si vivono nella parte più vecchia della città. Lettera rimasta, però, senza risposta.

Le lettere

«Una settimana fa ho presentato un sollecito, indirizzato al sindaco e alla polizia locale, nel quale, ancora una volta, chiedo si metta in sicurezza questa strada. Nessuno mi ha dato un riscontro e l’ho inviato tramite posta certificata. Un anno fa quando ho spostato la residenza in questa casa e i vigili sono venuti a verificare e hanno constatato con me la pericolosità di questa strada, ma tutto è rimasto uguale». Capita spesso, infatti, passando sia in via Quartu sia in via Raffaele Piras – le due strade principali del centro storico quartuccese - , di vedere paletti spartitraffico distrutti e di trovare anche pezzi di auto sulla carreggiata.

«Passeggiare in sicurezza con i bambini è impossibile», aggiunge Roberta Podda, che abita vicino alla chiesa di San Giorgio e ha un figlio di 18 mesi, «spesso sembriamo invisibili, le strade sono strette e le auto sfrecciano come se nulla fosse. Penso anche a una persona con difficoltà a deambulare, difficilmente ha la prontezza di spostarsi se vede una macchina arrivare velocemente, soprattutto perché gli spazi sono limitati».

Gli altri problemi

L’alta velocità non è però l’unico problema che tiene in scacco i quartuccesi residenti nel centro storico. Sembra, infatti, che blatte e topi vi abbiamo trovato il loro habitat naturale. «Nella segnalazione ho anche chiesto che venga eseguita una disinfestazione, tutte le sere le nostre case vengono invase dalle blatte, è una situazione insostenibile. Aspetto fiducioso un riscontro e un intervento», conclude Melis.

D’accordo con i cittadini anche i consiglieri di minoranza Michela Vacca Damiano Paolucci, che abita nei pressi di via Quartu e tocca con mano i disagi che affliggono la zona. I due dell’opposizione parlano di un «centro storico completamente dimenticato da questa amministrazione» e per il quale «manca una idea di sviluppo che consenta di rilanciare e incentivare nuove attività di quartiere e valorizzare le esistenti».

L’attacco

Per Vacca e Paolucci il centro storico è sempre stato tradizionalmente il fulcro della città e cuore pulsante della vita economico e sociale. «I proclami di valorizzazione del patrimonio immateriale sono tanti, peccato che si limitano ai soli convegni e il trasferimento della conoscenza diventa mera propaganda politica. L’unica decisione presa è stata l’imposizione del divieto di sosta senza però individuare nuove aree da destinare a parcheggio con la conseguenza che le strade sgombere dalle macchine hanno in qualche modo invogliato qualche incauto automobilista alla velocità sfrenata. Manca tutto, compreso la fibra ottica e il gas».

