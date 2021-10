Corse Arst a rischio, cento autisti no vax da oggi sono a casa  

In Sardegna sono un centinaio gli autisti dell’Arst senza Green pass. Un quinto di loro lavora in Ogliastra. Qui, su una pianta organica di 62 conducenti, un terzo non è in possesso del certificato verde. E l’ipotesi, per nulla remota, è che gli autisti no vax non siano disposti a fare continuamente tamponi con la conseguente interruzione di servizio pubblico se l’Arst ravviserà l’infrazione.

Al momento per i vertici aziendali non esistono rischi concreti di sospensione delle corse, sebbene per oggi sia annunciata una giornata da bollino rosso per il trasporto pubblico soprattutto quindi in Ogliastra dove sono a rischio alcune corse. Tra i no vax chi ha comunicato in tempo alla direzione di non avere il certificato è stato sospeso dal servizio e resterà a casa senza stipendio, mentre chi non ha adempiuto all’ordine (scaduto mercoledì) e oggi si presenta ugualmente nei depositi territoriali è prevista la segnalazione in Prefettura e rischia una sanzione fino a 1.500 euro.

La situazione

Entro le 13 di mercoledì nella casella di posta elettronica della direzione Arst sono arrivate circa cento comunicazioni inviate dagli autisti che non si sono sottoposti alla vaccinazione. I no vax che guidano i pullman dell’Arst sono il 5 per cento del totale (2.100). Sono dipendenti che prestano servizio nelle diverse aree dell’Isola.

E se non già da oggi, comunque nei prossimi giorni potrebbero emergere criticità nei collegamenti tra i vari paesi. Ne farebbero le spese soprattutto gli studenti pendolari che devono raggiungere le sedi degli istituti superiori.