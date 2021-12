Corsa e qualità, Bellanova è inamovibile 

Da oggetto misterioso a titolare inamovibile. Raoul Bellanova è una delle poche novità positive di un Cagliari alla ricerca di spiragli di speranza in una nuova rincorsa alla salvezza. E quando c’è da correre, l’azzurro Under 21 di Rho è il primo a non tirarsi indietro. Anche martedì a Verona l’ex ragazzino (come lo chiamava Mazzarri nelle prime uscite) ha scaricato il contachilometri, su e giù sulla fascia destra, per poi chiudere dall’altra parte quando Lykogiannis ha alzato bandiera bianca, lasciando il campo perché colpito da crampi. Per lui i dati della Lega parlano di 10,711 chilometri percorsi, ma la gara del Bentegodi non si legge solo attraverso i dati.

Raoul va di corsa

In estate è stato uno dei colpi dell’ultimo momento, di certo il meno reclamizzato e il più a sorpresa. Perché il Cagliari cercava una mezzala e, all’improvviso, aveva fatto spuntare questo ragazzo del 2000, titolatissimo nell’Under 21 di Nicolato, ma costretto a emigrare in Francia dopo alcuni flop tra Milan e Atalanta. Lo scorso anno il prestito al Pescara, dove è retrocesso in B, e il ritorno alla base, al Bordeaux. Da dove il Cagliari lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato già a 800mila euro. Una cifra che per il Bellanova di queste ultime giornate sarebbe davvero ben spesa. Lui per ora pensa solo a correre, senza preoccuparsi del futuro e senza pretendere. «Io sono un esterno di ruolo», ha spiegato nel dopo partita del Bentegodi, «e non importa se devo giocare a destra o a sinistra, mi basta giocare dove mi chiede il mister». Quel mister, Mazzarri, che lo aveva fatto giocare all’esordio in panchina contro la Lazio, nel finale, ma senza neanche ricordare il suo nome: «È entrato il ragazzino…». Un ragazzino che, allenamento dopo allenamento, si è preso un posto al sole nelle scelte del padrone della panchina.

La svolta

Titolare fisso nell’Under 21, comparsa nel Cagliari. Fino alla gara contro la Roma, quando Bellanova ha colto al meglio l’occasione. Un mare di assenze, squadra rivoluzionata e fascia destra ai piedi dell’ex Pescara. Che contro i giallorossi si è preso subito la scena, con quantità e qualità, dote emersa prepotentemente col controllo in corsa e il destro violento fermato solo dalla traversa. A dimostrazione che Bellanova riesce a dare il meglio di sé con la faccia rivolta alla porta avversaria. Novanta minuti di corsa, con Mourinho costretto a tirar fuori l’uruguaiano Vina, messo in difficoltà dall’inizio alla fine. A sorpresa la panchina di Bologna, dove è entrato nel finale. E da lì non è più uscito, alternandosi tra destra e sinistra nelle ultime quattro giornate.