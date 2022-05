Corsa a un posto da dirigente 

Due le poltrone da ricoprire, al posto di altrettanti dirigenti che - fra pensionamento e trasferimenti in Regione - hanno lasciato o stanno per lasciare il palazzo comunale. Le due figure apicali dovrebbero fare il loro ingresso in Municipio alla fine dell’estate. «Contiamo di costituire le commissioni entro fine mese, nei primi giorni di giugno il calendario delle prove, e concludere gli scritti prima di luglio», assicura Sanna. Poi spazio agli orali, e firma del contratto a inizio settembre. «Questo è il cronoprogramma che ci siamo dati», aggiunge il vicesindaco, «salvo imprevisti sono certo che sarà rispettato».

I numeri: circa ottanta curriculum presentati - entro lo scorso 16 maggio - per un posto come dirigente amministrativo, pochi meno quelli per dirigente tecnico. «Ci aspettavamo più candidati, tanto che avevamo ipotizzato una preselezione per snellire la fase delle prove», ammette il vicesindaco. «Ma tutto sommato la partecipazione è buona, fra l’altra si tratta di due concorsi difficili che richiedono, titoli competenze e una certa preparazione». La maggior parte dei candidati - fanno sapere dagli uffici - provengono da tutta la Sardegna, ma c’è anche una piccola parte di curriculum arrivati anche dal resto d’Italia.

Centocinquanta in corsa per due posti da dirigente in Comune, uno tecnico e l’altro amministrativo. In ballo due contratti a tempo indeterminato, con una selezione che stavolta passa tramite concorso. «I primi concorsi dopo oltre vent’anni», ricorda il vicesindaco con delega al Personale Tore Sanna, «questo ci consentirà anche di avere finalmente graduatorie nostre da cui attingere in futuro».

In arrivo anche altri dieci nuovi dipendenti da altri Comuni, da assumere tramite mobilità. Quattro vigili, due ingegneri e il resto funzionari amministrativi e contabili destinati ai diversi settori del Comune, già scelti dalla commissione e inseriti nelle graduatorie stilate nei giorni scorsi. «Figure professionali che si sommano alle nuove assunzioni fatte lo scorso anno», sottolinea Sanna. «Daranno un contributo importante per migliorare i servizi comunali da tempo in affanno per la cronica carenza d’organico che di fatto riguarda tutti i settori della macchina amministrativa quartese. E dopo aver completato il piano di assunzioni per quest’anno», dice il numero due del Comune, «valuteremo se ci sono altre possibilità tramite mobilità o attraverso nuovi concorsi».

Un supporto che riporta il numero dei dipendenti di poco al di sopra delle trecento unità. Ma non basta. «Sino a quando continueremo ad essere preda delle voglie della Regione le difficoltà resteranno», le parole del vicesindaco. Il riferimento è alla fuga continua di funzionari e dirigenti dal Comune verso la Regione, attirati da contratti e stipendi decisamente più appaganti. «L’unica soluzione», dice, «è arrivare ad un accordo serio tra Regione e Anci, con una legge che istituisca il contratto unico per i dipendenti pubblici, comunali o regionali che siano».

