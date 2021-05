Corruzione, vigili e funzionari a processo 

La tariffa poteva variare in base alla necessità e al lavoro da svolgere: 2.500 euro per ottenere un’autorizzazione edilizia utile a ristrutturare e frazionare un immobile, fino a 6mila per il via libera a una richiesta di condono edilizio per abusi recenti fatti passare come datati. In tutto sono 8.500 euro, il valore delle due mazzette alla base di altrettanti presunti episodi di corruzione che, secondo le accuse della Procura di Cagliari, avrebbero coinvolto nel 2015 agenti di Polizia municipale, dipendenti comunali e un’imprenditrice protagonisti di un «accordo» illecito sfociato all’epoca in quattro arresti.Oggi gli imputati sono otto e per tutti ieri la giudice delle udienze preliminari Gabriella Muscas ha disposto il rinvio a giudizio ritenendo il dibattimento la sede più adatta a valutare se le contestazioni mosse dal pm Enrico Lussu siano corrette o no.

Gli imputati

Il 13 gennaio si presenteranno davanti alla seconda sezione penale i vigili urbani Raimondo Pontis (65 anni), Giovanni Argiolas (56, responsabile della vigilanza comunale in materia edilizia) e Gian Pietro Budroni (64), i funzionari Sergio Oriti Niosi (64) e Franco Schirru (54), l’imprenditrice Deborah Puddu (51, titolare della ditta Corim Pro srl) e infine Giampiero Pani (51, proprietario del locale Copacabana in viale Colombo) e Luigi Orrù (65, proprietario di un’Alfa Romeo): Pontis, Argiolas, Oriti Niosi, Schirru e Puddu devono rispondere di corruzione e falso, Budroni di falso e rivelazione di segreti d’ufficio, Orrù e Pani di falso. Il Comune si è costituito parte civile con l'avvocato Giuseppe Ledda, gli imputati si sono affidati ai legali Maurizio Piras, Mario Maffei, Carlo Fanari, Herika Dessì, Pierluigi Concas, Diana Diana, Alessandro Melis, Patrizio Rovelli e Michela Pusceddu.

Gli episodi minori

A Budroni, Pani e Orrù sono contestati episodi minori. Il vigile nel marzo 2015 avrebbe dapprima rilevato un incidente stradale attestando che l’auto di Orrù aveva subito un danno a uno pneumatico a causa di una buca in via Salieri, mentre invece l’episodio era accaduto altrove (Pani in questo caso è ritenuto il «mandante»); poi avrebbe avvisato Pani dell’arrivo in Comune di un esposto anonimo per rumori molesti che provenivano dal suo locale e lo avrebbe tenuto aggiornato sui controlli che ne sarebbero derivati «consentendogli di gestire l’attività» senza problemi.

In via Messina

I due episodi corruttivi risalgono al giugno e al settembre 2015. Nel primo caso la Squadra mobile della Polizia ha ricostruito la vicenda in questi termini: sulla base di un preciso accordo, il «tecnico comunale Schirru» l’11 maggio 2015 aveva rilasciato la concessione edilizia per ristrutturare e frazionare un appartamento al piano terra in via Messina «con il concorso di Oriti Niosi e l’intermediazione dei vigili urbani Pontis e Argiolas». Pontis, che faceva da tramite con Puddu, aveva ritirato il provvedimento e ricevuto in precedenza dall’imprenditrice i 2.500 euro, poi «distribuiti ai complici», utili a facilitare il rilascio. Per evitare si scoprisse quel che stava accadendo, nell’autorizzazione i protagonisti degli «illeciti» avevano «attestato falsamente» che l’edificio era stato costruito in base a una concessione del 1987 anziché del 1960.

In via Salandra

Nel secondo caso Puddu avrebbe versato 6mila euro per ottenere il rilascio (il 15 dicembre 2014) di un condono sugli abusi edilizi (commessi in un edificio in via Salandra) chiesto dal vecchio proprietario dell’immobile nel febbraio del 1995 ma «emesso dal tecnico Oriti Niosi» per sanare le violazioni realizzate «dai nuovi proprietari dopo la domanda di condono». Senza considerare che, in ogni caso, secondo la Procura mancavano «presupposti» e «certificati di agibilità per quattro delle nuove unità abitative derivate dal frazionamento del piano terra e del primo piano». Anche in questo caso i soldi sarebbero stati ritirati da Pontis, che avrebbe poi girato 4mila euro a Oriti Niosi e mille ad Argiolas trattenendo per sé la parte restante.

Paese d’ombre

La prima comunicazione di notizia di reato nell’inchiesta ribattezzata “Paese d’ombre” è addirittura del marzo 2015. Da maggio a settembre di quell'anno gli investigatori della Mobile avevano intercettato telefonate in cui si parlava dei soldi chiamandoli in altro modo: «Devo finire l’appalto», diceva Puddu a Pontis, «poi si danno i mattoni». Poi gli arresti disposti dal gip Giampaolo Casula. Ora il processo.