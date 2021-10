Corruzione, processo per cinque 

Una rappresaglia contro l’ex presidente della Commissione urbanistica di Olbia, Giorgio Spano, una clamorosa email che ora entra nel processo per presunta corruzione e una tangente che, stando alle stesse indagini della Guardia di Finanza, non è mai esistita. Sono alcuni dei temi che potrebbero trasformare il dibattimento per il caso Esedra–Bonifaci in una istruttoria ricca di sorprendenti colpi di scena.

Il processo (iniziato ieri davanti ai giudici del Tribunale di Tempio) è a carico dell’ex assessore del Pd ed ex presidente della Commissione urbanistica di Olbia, l’architetto Giorgio Spano, accusato insieme al figlio Gabriele di avere ricevuto incarichi di lavoro da due manager del costruttore romano Domenico Bonifaci, in cambio di un’attenzione particolare per gli interessi immobiliari dello stesso Bonifaci. I manager Roberto Capobianchi e Pino Costa sono accusati di corruzione per gli incarichi professionali allo studio Esedra degli Spano. Anche l’imprenditore Marcello Gaspari, difeso dal penalista Giovanni Azzena, è accusato di avere ottenuto un presunto trattamento di favore.

La gola profonda

Le difese (Nicola Di Benedetto e Ivano Iai, per Giorgio e Gabriele Spano) respingono tutte le contestazioni e ieri hanno subito segnalato un problema procedurale che ha congelato il dibattimento. Si ritorna in aula il 3 novembre. Ma il dato rilevante riguarda gli atti del fascicolo. Si parla delle dichiarazioni di un ex consigliere comunale di Olbia che nel corso di una deposizione fiume (del 2016) racconta alle Fiamme Gialle di una casa regalata da Bonifaci a Spano, una tangente mascherata al presidente della Commissione urbanistica. L’inchiesta inizia così, ma inizia malissimo. Infatti gli investigatori della Guardia di Finanza non trovano riscontri. Anzi, dopo una perquisizione a sorpresa nello studio dell’architetto olbiese, i militari acquisiscono una email che prova uno scontro durissimo tra Spano e la “gola profonda” della Procura. L’architetto è furibondo e diffida il consigliere comunale, accusandolo di avere speso indebitamente il suo nome. Dopo arriveranno le dichiarazioni che hanno tutta l’aria di una rappresaglia. E ora non è escluso che l’ex consigliere comunale venga chiamato a deporre.