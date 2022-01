Corruzione in Costa, ultimo atto 

Dopo venti inchieste a carico, tutte concluse con assoluzioni e proscioglimenti, il manager Mariano Pasqualone chiede una sentenza immediata che lo scagioni completamente dall’accusa di essere uno dei protagonisti del presunto sistema corruttivo della Costa Smeralda. La prima fase del processo (falcidiato dalla prescrizione) sugli ampliamenti degli hotel Romazzino, Pitrizza e Cervo ieri è arrivata al capolinea, con le richieste del difensore di Pasqualone e degli altri imputati, accusati a vario titolo di corruzione e reati collegati.

Sentenza in febbraio

Ora il quadro delle persone coinvolte è stato definito e il collegio del Tribunale di Tempio, presieduto da Caterina Interlandi, pronuncerà le prime sentenze il 9 febbraio. Dalle decisioni dei giudici dipenderanno non solo le sorti degli imputati, tra i quali l’ex senatore di Forza Italia, Franco Carraro, ma anche il futuro assetto di enti pubblici, come il Comune di Arzachena.

Mariano Pasqualone, 54 anni, è stato a lungo il manager più importante della Costa Smeralda, a capo delle società proprietarie di Porto Cervo, controllate prima da Tom Barrack e dal 2012 dal Qatar. Ieri la penalista Antonella Cuccureddu, legale del manager, ha fatto una precisa richiesta ai giudici: l’innocenza di Pasqualone è talmente evidente che va dichiarata subito, a prescindere dalla prescrizione.

Gli avvocati

Pasqualone, secondo Antonella Cuccureddu, non avrebbe corrotto il componente della Commissione paesaggistica regionale Antonio Tramontin (al fine di ottenere il via libera all’ampliamento degli hotel di Porto Cervo). Sempre secondo la penalista, non solo Pasqualone era contrario ad affidare una consulenza alla figlia di Tramontin, ma sarebbe stato ingannato sulle qualifiche dello stesso Tramontin. Anche gli avvocati Benedetto Ballero e Rita Dedola, hanno chiesto l’assoluzione immediata per i loro assistiti, in particolare per il progettista degli alberghi, Tonino Fadda.Il 9 febbraio il Tribunale deciderà anche se i reati sono prescritti per Franco Carraro e per il tributarista milanese, Stefano Morri. Mentre il processo proseguirà per un solo episodio di corruzione che riguarda il dirigente del Comune di Arzachena, Antonello Matiz.

