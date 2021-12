Corruzione in Comune, caso archiviato  

Erano sospettati di corruzione e turbativa d’asta. Ma a distanza di oltre cinque anni dall’inizio delle indagini, il gip del Tribunale di Lanusei, Francesco Alterio, su richiesta dello stesso pm Biagio Mazzeo, ha archiviato il caso in cui erano coinvolti Giovanni Piroddi, 49 anni, ingegnere, la moglie Lara Marteddu (47), architetto, all’epoca dei fatti entrambi dipendenti del Comune di Tortolì, e

Rossano Deiana (48), imprenditore edile, per insussistenza dei fatti. Il magistrato, accogliendo anche le istanze degli avvocati Vito Cofano (Piroddi), Marcella Lepori (Marteddu) e Bruno Pilia (Deiana), alla luce delle numerose risultanze istruttorie, ha decretato l’insussistenza di elementi tali da giustificare il rinvio a giudizio delle persone coinvolte nella vicenda, che termina in una bolla di sapone.

Il caso

Il 28 gennaio 2016 i carabinieri della compagnia di Lanusei erano arrivati in forze nel Municipio di via Garibaldi. Gli inquirenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Lanusei, avevano rovistato per sei ore l’ufficio dei Lavori pubblici, di cui Giovanni Piroddi era responsabile e Lara Marteddu istruttore direttivo tecnico. Sotto la lente d’ingrandimento della Magistratura erano finiti presunti appalti sospetti in cui era coinvolto anche Rossano Deiana, affermato imprenditore edile della cittadina che in quel periodo stava realizzando un complesso residenziale per conto dello stesso Piroddi a Selargius. Perquisizioni erano state compiute anche nelle abitazioni dei tre. Gli inquirenti sospettavano gravi irregolarità nelle procedure per l’assegnazione di alcuni appalti comunali, affidamenti diretti per cifre inferiori a 40 mila euro finiti nelle mani dell’impresa di Tortolì. La Procura aveva iscritto sul registro degli indagati Piroddi, Marteddu e Deiana ipotizzando i reati di corruzione per l’esercizio della funzione e turbata libertà degli incanti. Verosimilmente l’indagine era scaturita dalla denuncia di un altro imprenditore edile di Tortolì. Le indagini sono proseguite per cinque anni, finché il gip non ha messo la parola fine.

Il trasferimento