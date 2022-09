«Corro per vincere, gli elettori sardi sapranno scegliere» 

Il 25 settembre Andrea Frailis, 66 anni, giornalista in pensione e volto storico di Videolina, è chiamato a difendere quello scranno alla Camera conquistato contro ogni pronostico. Anche se, oggi come allora, parte da sfavorito: candidato del centrosinistra in quota Pd, se la vedrà infatti – tra gli altri – con Ugo Cappellacci, uno dei big sardi del centrodestra.

Tre anni fa, alle suppletive per la Camera in cui si registrò un’affluenza bassissima (15%), riuscì a strappare il collegio di Cagliari al Movimento 5 Stelle che in quel momento aveva il vento in poppa.

Secondo molti osservatori ha poche chance di vittoria, si sbagliano?

«Il vento sembra tirare verso un’affermazione della destra ma io sono convinto che si possa rovesciare il pronostico. D’altronde nelle suppletive del gennaio del 2019 venivo dato per sicuro perdente, dicevano che avrei fatto da agnello sacrificale, invece alla fine ho vinto con 12 punti di vantaggio».

Quindi pensa di farcela anche stavolta?

«Assolutamente sì».

Perché è così ottimista?

«Perché sento il polso dei cagliaritani e dei cittadini degli altri 16 Comuni che compongono il collegio dove sono candidato. Sento la sfiducia crescente nel confronti del centrodestra che governa la Regione e la città di Cagliari. Solinas e Truzzu non stanno offrendo prove di buona amministrazione e mi auguro che gli elettori vogliano invertire questa tendenza, avendo anche riguardo per quanto ho fatto in questi tre anni e mezzo da deputato nel corso dei quali mi sono occupato di tanti temi che hanno interessato la Sardegna, dal lavoro, all’agricoltura, alla sanità».

A proposito di sanità, dopo lo tsunami del Covid quella sarda è in una situazione drammatica. Di chi la colpa?

«Lo sfascio è sotto gli occhi di tutti, interi reparti chiusi all’ospedale di Nuoro, liste d’attesa chilometriche e ricoveri bloccati. E mi pare paradossale se non surreale che il centrodestra dica che la colpa è di chi ha governato la Regione prima di loro. Le responsabilità sono tutte di questa Giunta regionale e sono evidenti».

Nell’ultima legislatura i parlamentari sardi si sono uniti almeno su una battaglia, quella per il principio d’Insularità in Costituzione. Cosa c’è da fare perché non resti solo sulla carta?

«Intanto c’è da dire che nel prossimo Parlamento saremo, perché mi auguro di esserci, molti meno: 11 deputati e 5 senatori. E tutto per colpa di una infausta legge che ha tagliato il numero dei parlamentari senza prima aver messo mano a una riforma elettorale coerente. Detto questo, dal 26 settembre in poi occorrerà lavorare per riempire di contenuti questo principio reinserito in Costituzione. Il Pd ha sempre creduto nell’insularità studiando un pacchetto per le isole che prevede, tra le altre cose, un’indagine conoscitiva sui costi derivanti dall’insularità, l’individuazione dei settori su cui intervenire, l’istituzione di un fondo nazionale di contrasto agli svantaggi e una governance simile a quella del Pnrr».

Altro tema caldo è quello dei trasporti. Cosa bisogna fare per garantire ai sardi il diritto di spostarsi a costi ragionevoli?

«Si deve finalmente mettere mano ai bandi della continuità territoriale e fare in modo che siano effettivamente in linea con le esigenze dei sardi. Non deve più accadere che non ci siano voli sufficienti».

Parliamo dei costi dell’energia, anche qui i sardi rischiano di pagare il conto più salato di tutti. Che fare?

«Occorre dare risposte immediate. Sganciare il prezzo dell’energia prodotta dal gas da quello delle fonti rinnovabili e intervenire immediatamente sulle bollette che i sardi hanno già ricevuto con aiuti e bonus. Ma per l’Isola serve anche un piano che favorisca le rinnovabili tutelando l’ambiente e tenendo lontani i predoni di vento, mare e sole».

Le altre priorità della Sardegna?

«La scuola. La nostra terra ha una percentuale di abbandono scolastico tra le più alte ed è inaccettabile. Noi abbiamo un piano nazionale che interverrà sugli stipendi dei docenti che sono intollerabilmente più bassi della media europea e che prevede investimenti sull’edilizia scolastica e l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni. Io mi batterò perché in Sardegna si mettano risorse per aule scientifiche e palestre».

Siamo anche la terra del lavoro che manca.

«Purtroppo sì, per questo occorre in primo luogo agire sul cuneo fiscale e abbassare le tasse sul lavoro. E poi puntare sui giovani che anche da noi lasciano la casa dei genitori a 30 anni contro una media europea di 24. Serve un piano specifico per loro, su occupazione, affitti e mutui prima casa. Ma anche per lo sport: troppi ragazzi sardi, specialmente quelli che vivono lontani dalle città, non hanno strutture adeguate a disposizione».

Secondo molti il Pd sta commettendo un errore strategico: quello d’impostare una campagna elettorale contro, facendo leva sullo spauracchio della destra illiberale. Lei cosa ne pensa?

«Io non agito nessuno spauracchio ma non posso non vedere i rischi per il nostro Paese e per la Sardegna in caso di ampia vittoria della destra, ad esempio sul fronte di una possibile riforma in senso presidenzialista alla quale siamo contrari. E comunque la destra che governa i sardi ce l’hanno già sotto gli occhi con Truzzu e Solinas, non c’è bisogno di immaginarla».

