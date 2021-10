Cormorani, fucili inceppati da una mail 

C'è chi dice una cosa e chi un'altra. E intanto i cormorani continuano ad invadere le lagune di Cabras, Terralba, Santa Giusta e Arborea mangiando chili di pesci ogni giorno. L'abbattimento controllato dei volatili, quello che ancora non è stato autorizzato dalla Provincia di Oristano, diventa un vero e proprio caso per colpa di una mail o mai arrivata o mai letta.

Le accuse

Dopo la protesta dei pescatori dell'Oristanese che pochi giorni fa hanno accusato la Provincia di essere in forte ritardo nel dare il via libera agli spari, ora l’Ente rimanda indietro tutte le accuse: «La colpa non è nostra ma dei pescatori che non hanno mai comunicato ai nostri uffici l'elenco degli operatori autorizzati ad abbattere i volatili - fanno sapere da via Senatore Carboni -. Ecco perché ancora non c’è stata nessuna autorizzazione. Da parte nostra non c’è nessun silenzio. Prima di accusare qualcuno magari bisogna leggere la posta elettronica».

La mail

La Provincia dice di aver inviato una mail via Pec il primo ottobre a tutti i presidenti dei Consorzi. Nel documento con tanto di numero di protocollo si legge in effetti che l'Ente chiede di divulgare ai propri uffici tutti i dati relativi ai pescatori autorizzati all’esercizio venatorio, in modo da poter poi procedere con il via libera agli abbattimenti nei giorni e negli orari previsti per legge. «Alla mail però non abbiamo mai avuto nessun riscontro» - fanno sapere ancora. L’Ente tiene a precisare inoltre che l'abilitazione dei coadiutori dovrebbe passare attraverso uno specifico corso Ispra, obbligo superato grazie però alla presa di responsabilità della Provincia che ha dichiarato equivalenti i corsi tenuti dall'Ente negli anni scorsi.