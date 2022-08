Corda interrogato in Procura 

Dalle denunce sui social alla Procura. Dopo l’esposto dello scorso maggio, lunedì Felice Corda è stato interrogato in Procura a Nuoro sul caso dell’assessora comunale ai Tributi, Rachele Piras. Il colloquio con gli inquirenti è durato ore dopo che lo stesso Corda aveva inviato una corposa denuncia in cui poneva dubbi sulla legittimità dell’operazione con la quale i familiari dell’assessora comunale avrebbero richiesto agevolazioni fiscali con un piano di rientro ventennale su arretrati Imu e Tasi. Sotto la lente di ingrandimento una rateazione ventennale di un debito da oltre 400 mila euro, con il tasso di interesse dello 0,01 per cento. La Piras ha sempre detto pubblicamente di aver onorato prima la sua quota parte del debito.

L’indagine

A far aprire l’indagine affidata alla Guardia di finanza è stato proprio l’esposto di Corda, ex dirigente dell’Ente Foreste, che aveva spedito tutto anche a Corte dei conti, Prefetto e Anac. Sulla vicenda c’è l’assoluto riserbo. Secondo la denuncia di Corda, l’elezione della Piras come consigliera comunale sarebbe stata illegittima per via di quel debito derivante da una comunione ereditaria. Poi la stessa Piras, nominata assessora, avrebbe avuto un conflitto di interesse per il ruolo che ricopriva durante la concessione della rateizzazione ai familiari. Nella denuncia pubblicata sui social, dubbi anche sulla durata della rateizzazione e sul tasso, lo 0,01 per cento corrente per il 2021, con il debito che però partiva dall’annualità 2012.

Il caso politico

Il caso in città aveva aperto tanti interrogativi sino ad un’interrogazione in Consiglio a cui aveva risposto la stessa Piras. L’assessora ai Tributi ha sempre palesato tranquillità. Dopo le prime accuse, aveva specificato «di non avere alcun debito nei confronti del Comune». Sino ad arrivare a parlare davanti al Consiglio comunale, il 31 maggio, dove si era difesa dalle accuse. «Non ho mai interferito nelle azioni dell’amministratore della comunione ereditaria» aveva detto dopo essere finita nell’occhio del ciclone perché accusata sui social, insieme ai familiari, di aver beneficiato di un presunto trattamento di favore nella rateazione del debito. «Oggi la mia posizione debitoria - aveva detto la Piras - è stata interamente stralciata, avendo totalmente adempiuto alle mie personali obbligazioni. Inoltre, il piano di rateazione non è stato chiesto da me e rispetta la normativa vigente». Poi aveva attaccato: «Su me accuse gratuite e infondate». Sulla vicenda ora lavorano Guardia di finanza e magistratura: saranno loro a chiarire ogni dubbio.