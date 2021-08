Corallo rosso, il falso in agguato 

Un grammo di Corallium Rubrum grezzo costa due euro, contro i venti centesimi del corallo bambù lavorato. Basterebbe solo questo a far capire la grande differenza che c’è tra il vero oro rosso del Mediterraneo e il cugino meno pregiato che si pesca al largo di Taiwan ma che si trova anche in qualche vetrina del centro storico di Alghero.

Trova la differenza

Lo scheletro calcareo, tra l’altro, si presenta grigiastro. «Ma poi viene colorato con sostanze che potrebbero essere nocive per la pelle», avverte Vito Torre, presidente di Corallium Rubrum di Alghero, associazione che riunisce tutte le botteghe dotate del marchio voluto dal Comune per aiutare gli acquirenti, soprattutto turisti, a scegliere un prodotto autentico e di valore.

Le voci

«I vacanzieri che si trovano nella Riviera del Corallo si aspettano di trovare il top, – dice l’orafa Diana De Filippis – dopo tutto si tratta del simbolo della città. Ma non sempre è così. Tante le botteghe che insieme al vero corallo del Mediterraneo, espongono anche il cosiddetto “bambù”. Non si tratta di un prodotto falso, ma di una diversa varietà, sicuramente di scarso valore. È giusto che i clienti sappiano e che siano ben informati, – spiega Davide Simula un giovane artigiano orafo – così raccontiamo loro che dietro ogni monile ci sono prima di tutto il duro lavoro del corallaro e poi la passione e il talento di chi ha creato il gioiello».

Clienti preparati

Laura La Nassa che da decenni vende corallo al Corso fa sapere che la maggior parte degli acquirenti arriva con le idee ben chiare. «Magari non comprano il pezzo importante, – aggiunge – ma un cornetto o un braccialino lo portano via. Il corallo rosso autentico ha sempre il suo appeal». “Desideralo unico. Pretendilo autentico" è uno degli slogan della campagna a difesa del corallo rosso del Mediterraneo.

Lo scudo

L'amministrazione difende il prodotto, la sua storia, la cultura algherese, il nome stesso della Riviera del Corallo e gli artigiani, dall'assalto dei prodotti di dubbia provenienza. Totem, brochure, flyer e locandine riportano il simbolo del vero corallo di Alghero in ogni angolo del centro storico. Per ottenere il marchio le imprese hanno scelto di sottoporsi a verifiche di qualità attraverso l’organo di controllo, il braccio operativo che insieme al Comitato di garanzia è lo strumento di cui il comparto ha voluto dotarsi per raggiungere gli obiettivi del progetto. «Chi espone il marchio può vendere solo il corallo rosso del Mediterraneo – conclude Vito Torre – a garanzia dei turisti che così vengono tutelati dal rischio di acquisti sbagliati». L'ottanta per cento delle imprese artigiane algheresi ha scelto di esporre la speciale licenza, altre hanno preferito continuare nell’opera di informazione in maniera autonoma. Tutte però fanno fronte comune nel proporre ai propri clienti solo il vero Corallium Rubrum.

