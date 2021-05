Coprifuoco per spritz e birretta 

25

Euro

è la sanzione minima per chi non rispetta l’ordinanza di divieto sugli alcolici, ma la multa può arrivare anche a un massimo di 500 euro

Nuova stretta sulla movida. Da oggi scatteranno divieti per il consumo di alcolici ma per il momento non ci saranno chiusure di piazze, giardini o degli altri spazia di ritrovo dei ragazzi. Dopo gli ultimi episodi, con alcuni eccessi al parco e qualche atto di vandalismo, era attesa la nuova ordinanza della Giunta. Il sindaco Lutzu ha firmato il provvedimento ieri mattina ma ha anche lanciato l’ennesimo appello alla prudenza e al divertimento senza comportamenti esagerati.

I divieti

Da oggi è proibito il consumo di bevande alcooliche nelle aree pubbliche; vietato inoltre portare con sé bottiglie, contenitori di vetro, lattine in metallo e bottiglie di plastica. Sono escluse dai divieti le aree di suolo pubblico date, anche temporaneamente, in concessione a bar, ristoranti e locali a condizione che i consumatori occupino regolarmente i posti a sedere ai tavoli. Le nuove regole scattano da oggi, dalle 16 alle 24, sino a domani, mentre la prossima settimana le restrizioni scatteranno già dal venerdì. L’ordinanza non impedisce la vendita nei supermercati o la somministrazione (al chiuso o all’aperto) nei bar e negli esercizi pubblici. Per chi non rispetta l’ordinanza sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.

L’appello

«Le nuove regole ricalcano quelle adottate nei mesi scorsi – spiega il sindaco – E sono necessarie perché nel momento in cui stiamo raccogliendo i frutti dei sacrifici, sarebbe un peccato vanificare tutto con comportamenti sconsiderati come quelli della settimana scorsa al parco di viale Repubblica. Quando non arriva il buon senso dei singoli, occorre intervenire con regole più stringenti che siano ben note a tutti». I divieti puntano a evitare gli assembramenti ma anche «a prevenire possibili fenomeni di violenza e di pericolo per l’incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica». Il sindaco ha infine ricordato che i giovani sanno bene che in Comune ci sono persone sempre disponibili al dialogo e al confronto. Ma sanno anche che ci sono regole che devono essere seguite e che le istituzioni devono vigilare affinché siano rispettate. Un invito alla prudenza è arrivato anche dal prefetto in occasione della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza di ieri mattina. «Oltre ai controlli delle forze dell’ordine occorre anche senso di responsabilità – ha osservato il prefetto Fabrizio Stelo – soprattutto nel centro cittadino e nelle zone dove i giovani danno vita alla “movida”. Faccio appello al buon senso e alla pazienza di tutti i cittadini perché rispettino le norme sulla sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

I divieti puntano anche a prevenire episodi come quello di una settimana fa al parco. Ci si può divertire senza comportamenti esagerati che potrebbero compromettere i risultati ottenuti finora