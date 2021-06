Coprifuoco alcolico anche a luglio 

Ancora un mese di coprifuoco alcolico per Olbia, la città gallurese entra nella stagione turistica con una ordinanza del sindaco che vieta l’asporto e il consumo degli alcolici in un amplissimo settore del centro storico. Settimo Nizzi ha deciso di prolungare i divieti sino al 25 luglio. Le misure erano state adottate il 23 maggio scorso, dopo un sabato di follia (inseguimenti tra ragazzini, zuffe in piazza e aggressioni ai danni delle forze dell’ordine) e ora si raddoppia. Nell'arco di un mese si sono ripetuti altri episodi di una certa gravità (un giovane olbiese ha riportato una ferita ad un occhio), ma, va detto, non hanno mai coinvolto minorenni. Di sicuro i titolari di numerose attività commerciali continuano ad avere paura e hanno deciso di tutelarsi con l’assunzione di guardie giurate e non certo per le intemperanze dei giovanissimi. In ogni caso Nizzi ha scelto la linea dura.

«Avanti con divieti»

Il primo cittadino di Olbia chiarisce la sua posizione: «Continuiamo sulla linea intrapresa, perché sappiamo che tali problematiche difficilmente si risolvono con un solo provvedimento. È vigente una nuova ordinanza di divieto assoluto di consumo di alcolici nelle pubbliche vie e nelle pubbliche piazze. Ad ogni modo, per andare incontro alle esigenze dei commercianti, rispetto al precedente provvedimento, gli esercizi commerciali di vendita di bevande nell’area delimitata dall’ordinanza medesima potranno restare aperti fino alle 21. Nella stessa zona il consumo e la somministrazione di alcolici sono consentiti solo all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico».

La Polizia locale, in queste settimane, ha sanzionato pochissime persone per la violazione dell’ordinanza, il sindaco ha comunque annunciato che saranno intensificati i controlli. Per alcune attività commerciali la nuova stretta è un problema, soprattutto se si considera che i divieti si protrarranno per tutto il mese di luglio.

L’accordo con i giudici

Ma il Comune non si muove solo sul fronte della repressione e dei divieti. L’assessora comunale ai Servizi sociali Simonetta Lai spiega: «Stiamo lavorando per un protocollo che consenta ai Servizi sociali di prendere in carico subito i minori problematici. Serve un accordo con il Tribunale dei minori e le forze dell’ordine. Non lavorare tra qualche mese sui ragazzi che si sono resi protagonisti dei fatti di fine maggio».

