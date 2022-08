Coperto di insulti, il web insorge 

Andrea ha subito risposto, non cedendo alle provocazioni. E non è stato l’unico perché molto utenti, leggendo lo scambio di idee, si sono prodigati ad esprimere la sua solidarietà ad Andrea, nonostante le differenti fedi calcistiche. Andrea ha segnalato l’utente e lo stesso hanno fatto gli altri utenti, starà a Facebook ora decidere sul da farsi. “Vile”, “Ma come si permette di rivolgersi in maniera così offensiva e meschina? Chieda scusa e si vergogni”, sono alcune delle reazioni che ha avuto il popolo di Facebook di fronte alle parole del leone da tastiera, mostrando un fiume di solidarietà al ragazzo.

Andrea è andato su una pagina Facebook che chiedeva il pronostico degli utenti sulla gara Napoli-Monza. Un commento secco col risultato che vedeva vincente il Monza per 2 a 1. Ma, il signor Luigi Vinciguerra non l’ha presa benissimo e ha ben pensato di lasciarsi andare a un commento molto feroce, andando a toccare proprio i problemi fisici di Andrea. Niente goliardia tra tifosi ma: “Scherzo della natura ti piacerebbe vero che faccia da…” rigorosamente senza punteggiatura, come un fiume in piena e come se il pensiero fosse uscito senza filtri. Facile pigiare invio sulla tastiera, protetti da uno schermo.

Fa un pronostico della partita Napoli-Monza e riceve insulti sul web. Non è la prima volta, e la storia non desterebbe troppo stupore se non fosse che ci sono stati diversi utenti che si sono esposti, che si sono presi la responsabilità di prendere le sue difese. Pubblicamente. Mettendo all’angolo il leone da tastiera di turno. È quanto accaduto ad Andrea Lai, un ragazzo di 35 anni di Lanusei, con qualche problema fisico, grande appassionato di calcio, juventino fino al midollo.

Fa un pronostico della partita Napoli-Monza e riceve insulti sul web. Non è la prima volta, e la storia non desterebbe troppo stupore se non fosse che ci sono stati diversi utenti che si sono esposti, che si sono presi la responsabilità di prendere le sue difese. Pubblicamente. Mettendo all’angolo il leone da tastiera di turno. È quanto accaduto ad Andrea Lai, un ragazzo di 35 anni di Lanusei, con qualche problema fisico, grande appassionato di calcio, juventino fino al midollo.

La vicenda

Andrea è andato su una pagina Facebook che chiedeva il pronostico degli utenti sulla gara Napoli-Monza. Un commento secco col risultato che vedeva vincente il Monza per 2 a 1. Ma, il signor Luigi Vinciguerra non l’ha presa benissimo e ha ben pensato di lasciarsi andare a un commento molto feroce, andando a toccare proprio i problemi fisici di Andrea. Niente goliardia tra tifosi ma: “Scherzo della natura ti piacerebbe vero che faccia da…” rigorosamente senza punteggiatura, come un fiume in piena e come se il pensiero fosse uscito senza filtri. Facile pigiare invio sulla tastiera, protetti da uno schermo.

Andrea ha subito risposto, non cedendo alle provocazioni. E non è stato l’unico perché molto utenti, leggendo lo scambio di idee, si sono prodigati ad esprimere la sua solidarietà ad Andrea, nonostante le differenti fedi calcistiche. Andrea ha segnalato l’utente e lo stesso hanno fatto gli altri utenti, starà a Facebook ora decidere sul da farsi. “Vile”, “Ma come si permette di rivolgersi in maniera così offensiva e meschina? Chieda scusa e si vergogni”, sono alcune delle reazioni che ha avuto il popolo di Facebook di fronte alle parole del leone da tastiera, mostrando un fiume di solidarietà al ragazzo.

Il coraggio

«Non è la prima volta che accade, un’altra volta era un profilo fake – ha commentato Andrea - Questo, invece, aveva pure la foto con un bambino in braccio, a cui ho detto di stare attento al karma. Sono sempre attacchi personali da parte di leoni da tastiera che non sanno cosa fare. Se si parla di calcio ci sta, però sul piano personale no, io non mi permetto. Le persone si sono esposte pubblicamente per prendere le mie difese. E questo mi ha fatto piacere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata