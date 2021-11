Quando si è matricola l’inaugurazione dell’anno accademico ti porta il cuore in gola. Se la facoltà scelta, poi, ha tradizione antica e accoglie in aule e banchi vissuti nel tempo da personaggi illustri, l’entusiasmo ribolle. E il cuore vuole scappare via. Può capitare che persino i professori possano essere investiti da tali emozioni. È il caso di Michele Camerota, professore ordinario di Storia della scienza e delle tecniche al Dipartimento di pedagogia, psicologia e filosofia dell’Ateneo cagliaritano, che dai primi di novembre è stato chiamato a collaborare all’attività scientifica del Centro Linceo “Beniamino Segre”. Nella prestigiosissima Accademia dei Lincei il professor Camerota ci starà per i prossimi tre anni: è stato scelto per la sua proposta di ricerca dedicata al “Copernicanesimo e Sacra Scrittura - Il dibattito su cosmologia eliocentrica e teologia da Copernico a Galileo (1543-1633)”.

Michele Camerota, classe ’56 e originario di Decimomannu, è considerato dalla comunità scientifica internazionale uno dei massimi esperti al mondo degli scritti e della vita di Galileo Galilei: sua la scoperta nella biblioteca della Royal Society di una lettera del pensatore pisano. E sempre sua è la direzione della rivista internazionale “Galilaeana. Journal of Galilean Studies”.

Professor Camerota, si preannunciano tre anni intensi.

«Lo saranno! Conferenze, tanta ricerca, molti impegni… Attraverso le pagine de L’Unione Sarda, vorrei intanto ringraziare il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, e poi ricordare che si tratta quasi di una staffetta: nel triennio precedente ai Lincei c’è stato il collega Roberto Giuntini, ordinario di Logica e filosofia della scienza. Un bel risultato per gli Studi umanistici».

Scienza e Sacre Scritture vanno d’accordo?

«Non sempre. Nel 1543 Copernico propone una nuova ipotesi di cosmologia: non è più la Terra a girare attorno al Sole, ma viceversa. Siamo stati “retrocessi” a pianeta. Tema cruciale nella Bibbia dove si insiste sulla centralità della Terra. I copernicani si trovarono a dover affrontare questo aspetto che rendeva difficilmente accoglibile la loro idea».

Impresa non facile.

«Hanno dovuto sviluppare strategie. Come esegeti e interpreti biblici sapevano bene che non tutto può essere inteso alla lettera. Quando leggiamo “la mano del Signore” dobbiamo ritenere che Dio abbia gli arti? Si tratta di un registro linguistico costruito su allegorie e metafore. La Bibbia si esprime così affinché tutti capiscano, ma non è un trattato di astronomia. Ciascuno dei copernicani implicati - Giordano Bruno, Keplero e Galileo - sviluppò una propria strategia argomentativa, cercò di risolvere il problema alla luce di una interpretazione della scienza e del significato concettuale dell’impresa scientifica. Proprio questo differenzia, da un punto di vista epistemologico, le soluzioni adottate. La mia ricerca tende proprio a mettere in evidenza tali distinzioni».

Il rapporto tra scienza e religione, ancora ai giorni nostri, rischia una convivenza difficile.

«Bisogna distinguere. C’è una questione etica legata ai temi del fine vita o delle cellule staminali, e più in generale alla moderna ricerca biomedica. Poi invece c’è il tema legato al dato conoscitivo. Vale a dire il rifiuto di una certa concezione del mondo, di una visione del mondo fisico e della cosmologia. Lo vediamo nel caso Galileo e secoli dopo nella reazione al darwinismo».

Rispetto alle dinamiche processuali dello scienziato pisano, esistono dei parallelismi contemporanei?

«C’è da dire che alcuni aspetti resistono. Mi riferisco ad alcune prese di posizione di tribunali italiani su specifiche competenze scientifiche che i giudici non hanno e non possono avere. E malgrado questo hanno assunto decisioni, per fortuna poi riviste. Con il caso Di Bella o il caso Stamina, ad esempio, abbiamo letto sentenze di tribunali che hanno imposto ad alcuni ospedali di adottare terapie totalmente scientificamente screditate. Occorre cautela quando entra in ballo la scienza».

La pandemia riflette una realtà diversa: tutti eruditi, tutti esperti.

«Ah, le soluzioni fai da te. Purtroppo certe scelte personali hanno ripercussioni sulla collettività: non mi vaccino, ho più probabilità di ammalarmi e rischio di essere agente di contagio. Negli ultimi anni l’uso dei social media ha cambiato lo scenario mediatico. È diventato più facile attribuirsi competenze che non si possiedono. Accade a tutti i livelli. È drammatico. Su questo sociologi e psicologi avranno molto da studiare».

Le sue conclusioni, invece, quali sono?

«Prendere decisioni con competenze che non si hanno porta a commettere errori. Scientifico».

