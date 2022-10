Cooperativa pastori, per tre voti Pala resta in sella 

Una sala gremita ha seguito con attenzione le motivazioni degli uni e le risposte del presidente. Alla base del confronto le accuse avanzate per l'acquisizione di terreni, stabili e un impianto fotovoltaico, in agro di Isili, all'insaputa dei soci. «Non è stato corretto», ha aggiunto Usala, «non averci reso partecipi di un investimento di due milioni di euro». «L'azienda ha bisogno di trasparenza», ha aggiunto Federico Murgia di Serramanna, «non può restare tutto nella mente del presidente, lui deve essere la voce del popolo, chiederemo la modifica dello statuto perchè sia rappresentata anche la minoranza».

«Non è certo una vittoria della linea del presidente», ha detto Mario Usala di Escalaplano, uno di coloro che voleva la revoca del mandato, «è solo l'inizio di un'operazione di controllo sull'attività del presidente e del consiglio. Non siamo delusi, con una maggioranza risicata non potrà governare senza coinvolgerci, io sarò uno di quelli che farà opposizione costruttiva e verificherà che le cose vadano avanti».

Per soli tre voti, 154 a 151, il presidente Salvatore Pala e il consiglio di amministrazione hanno ottenuto la fiducia per continuare il lavoro in seno alla Società Cooperativa Unione Pastori di Nurri. Un risultato di misura ottenuto dopo un confronto, ieri mattina, fra il gruppo di soci che ha voluto porre la questione della fiducia a due mesi dalla votazione del bilanci e il presidente Pala.

Per soli tre voti, 154 a 151, il presidente Salvatore Pala e il consiglio di amministrazione hanno ottenuto la fiducia per continuare il lavoro in seno alla Società Cooperativa Unione Pastori di Nurri. Un risultato di misura ottenuto dopo un confronto, ieri mattina, fra il gruppo di soci che ha voluto porre la questione della fiducia a due mesi dalla votazione del bilanci e il presidente Pala.

«Non è certo una vittoria della linea del presidente», ha detto Mario Usala di Escalaplano, uno di coloro che voleva la revoca del mandato, «è solo l'inizio di un'operazione di controllo sull'attività del presidente e del consiglio. Non siamo delusi, con una maggioranza risicata non potrà governare senza coinvolgerci, io sarò uno di quelli che farà opposizione costruttiva e verificherà che le cose vadano avanti».

Il dibattito

Una sala gremita ha seguito con attenzione le motivazioni degli uni e le risposte del presidente. Alla base del confronto le accuse avanzate per l'acquisizione di terreni, stabili e un impianto fotovoltaico, in agro di Isili, all'insaputa dei soci. «Non è stato corretto», ha aggiunto Usala, «non averci reso partecipi di un investimento di due milioni di euro». «L'azienda ha bisogno di trasparenza», ha aggiunto Federico Murgia di Serramanna, «non può restare tutto nella mente del presidente, lui deve essere la voce del popolo, chiederemo la modifica dello statuto perchè sia rappresentata anche la minoranza».

Il presidente

Salvatore Pala ha replicato confermando l'urgenza di elaborare un progetto e di presentare delle schede per accedere ai finanziamenti disponibili fino al 31 dicembre prossimo. «Era l'unica strada», ha detto il presidente, «dovevamo dimostrare di avere la proprietà di un'area e Isili è stata l'ultima ratio. Volevamo mandare avanti il piano industriale in un certo modo, il progetto ha avuto un iter lungo e tortuoso ma l'abbiamo portato avanti sempre con spirito aperto e se c'è qualcosa da migliorare va bene».

Il confronto

Non è mancato neppure il confronto con il primo cittadino di Nurri Antonello Atzeni che ha dichiarato di non avere avuto nessuna richiesta per l'area Pip del paese da parte del presidente fino al 5 settembre scorso. Pare che fino a quella data i contatti siano stati solo verbali e mai formalizzati. «Inoltre», ha aggiunto Atzeni, aquello che ci è stato presentato non è un progetto serio e reale ma un libro dei sogni».

La replica

«Quando un anno fa abbiamo interloquito con il Comune di Nurri» ha aggiunto il presidente Pala «non c'era disponibilità, ma se oggi possiamo avere delle aree assembrate alla cooperativa va benissimo purché tutto avvenga nei tempi utili». L'intento sarebbe dunque quello di realizzare un impianto fotovoltaico per abbattere i costi. «Non solo l'energia», ha aggiunto Pala, «ma anche tutte le materie prime sono aumentate del cento per cento e così abbiamo pensato all'efficientamento energetico, alla sistemazione del nostro stabile vecchio di 25 anni. E dovremo pensare anche all'automatizzazione». Tutto questo, secondo il presidente pala e il CdA, «può avvenire soltanto adesso, un periodo favorevole dove ci sono le opportunità offerte dal governo italiano e dall'Europa. Ben venga il confronto con l'amministrazione comunale», ha aggiunto Pala, «per trovare soluzioni nel nostro territorio».

Da tempo non si vedeva un'assemblea così gremita segno che l'argomento stava a cuore a tutti i soci. I votanti sono stati oltre trecento, il verdetto delle urne è arrivato alle 15,30 circa, Pala potrà così continuare il suo mandato. All'ordine del giorno erano previsti altri punti in particolare quelli sulla modifica di alcuni articoli dello statuto. La questione fiducia è diventata prioritaria, pertanto gli altri argomenti sono stati rinviati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata