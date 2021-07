«Convivo con l’incubo dei roghi» 

Quando apre le finestre di casa sua in via Nivola, lungo il litorale quartese, non vede alberi e fiorellini colorati. Il panorama sono altissime erbacce che quasi superano la sua altezza. Ogni volta che arriva l’estate per Michele Fellman, 52 anni, tedesco, proprietario di un noto pub-ristorante in via Magellano, inizia l’incubo. La sua casa è circondata sui tre lati dalle sterpaglie e ogni giorno vive con l’incubo che si possano incendiare e che le fiamme avvolgano anche la sua casa.

La lottizzazione

«Quando ho letto che il Comune sta multando i proprietari che non hanno bonificato i terreni mi è venuto da sorridere», racconta Fellman, «io vivo circondato da terreni comunali che non bonificano da anni. Ogni giorno vivo con l’ansia si trovarmi avvolto dalle fiamme». Tra l’altro, aggiunge, «chiedono ai cittadini di eliminare le erbacce e poi loro sono i primi a non farlo». Nella lottizzazione sono in condizioni critiche anche spartitraffico e aiuole. «Da tre anni che non intervengono in alcun modo», dice Fellman, «tra l’altro nelle sterpaglie si annidano anche zecche e altri parassiti che mettono in pericolo chi qui ci vive. E siamo soltanto agli inizi della stagione degli incendi, l’estate è ancora lunga e tremo al pensiero di cosa potrebbe succedere. Spero che qualcuno provveda per evitare problemi seri».

I timori

Tra l’altro proprio via Nivola è una delle zone calde del territorio quartese, dove già diverse volte si sono verificati roghi. Spiega Daniele Scala dei Nos: «In questa zona le sterpaglie arrivano a ridosso delle case e la disposizione orografica della zona aumenta la propagazione delle fiamme». Nei giorni scorsi, dopo l’allarme lanciato dalla Protezione civile il Comune è intervenuto. Sono state tagliate le erbacce lungo l’ex statale 554, la strada comunale Pitz'e Serra, quella di Sa Funtanedda e di S'Ecca S'Arrideli, via Marco Polo. Nei giorni scorsi sono scadute le ordinanze che intimano ai proprietari di bonificare i loro terreni e gli agenti della Polizia locale sono già in giro per effettuare le verifiche e multare chi non ha rispettato le regole. In una settimana dieci sanzioni.

