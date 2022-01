Convenzioni, proposta Forestas 

In Regione la questione è stata particolarmente sentita. Tanto che il direttore generale facente funzioni di Forestas, Maurizio Malloci, ha trasmesso una nota ai sindaci dei paesi che nell’ultimo trentennio hanno concesso 21.533 ettari. «Per individuare e praticare una soluzione funzionale alla prosecuzione delle attività previste dalle convenzioni e, in attesa del rinnovo, con l’obiettivo di scongiurare e comunque mitigare gli effetti della sospensione si sollecita agli stessi Comuni di rappresentare e dichiarare l’immediata disponibilità a consentire la temporanea prosecuzione, per sei mesi, negli immobili inseriti nella convenzione, delle attività».

La cessazione delle convenzioni e l’inevitabile chiusura dei cantieri pesano come un macigno per il settore forestale in Ogliastra. E soprattutto per i 601 dipendenti di Forestas piombati nel girone dell’incertezza logistica della sede di lavoro, provocata dal mancato rinnovo delle convenzioni trentennali tra Forestas e dieci Comuni per la gestione e l’amministrazione dei terreni comunali.

Ieri pomeriggio la direzione regionale dell’Agenzia ha ipotizzato una soluzione tampone: sul tavolo c’è la proposta ai sindaci di proseguire per sei mesi delle attività, da individuare a cura e secondo competenza del direttore del servizio territoriale di Lanusei. Al momento, oltre alla chiusura dei cantieri, sono sospese anche le concessioni pascolo e legnatico.

La proposta

In Regione la questione è stata particolarmente sentita. Tanto che il direttore generale facente funzioni di Forestas, Maurizio Malloci, ha trasmesso una nota ai sindaci dei paesi che nell’ultimo trentennio hanno concesso 21.533 ettari. «Per individuare e praticare una soluzione funzionale alla prosecuzione delle attività previste dalle convenzioni e, in attesa del rinnovo, con l’obiettivo di scongiurare e comunque mitigare gli effetti della sospensione si sollecita agli stessi Comuni di rappresentare e dichiarare l’immediata disponibilità a consentire la temporanea prosecuzione, per sei mesi, negli immobili inseriti nella convenzione, delle attività».

Le reazioni

La politica è in campo. «Diventa urgente procedere all’elaborazione di un testo unificato da portare in Commissione e poi all’attenzione dell’Aula per definire al più presto le modalità delle nuove assunzioni. Ed è proprio in questa direzione - dichiara Salvatore Corrias, 48 anni, consigliere regionale Pd - che bisogna incidere. Solo la creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani del territorio potrà costituire la forma di indennizzo più equa per le terre cedute. Cauto ottimismo per Giorgio Lorrai (38), sindaco di Gairo, paese che dal 1991 ha dato oltre 5 mila ettari in concessione: «Il problema c’è. Aspettiamo che la Regione legiferi sulla proposta relativa al turnover e alla regolamentazione delle assunzioni. Devono esserci condizioni chiare. Noi sindaci dobbiamo avere la facoltà di scegliere con cognizione di causa».

