Convenzioni: Forestas chiude i cantieri  

La comunicazione della direzione del servizio territoriale ogliastrino di Forestas ha suscitato subito preoccupazione fra i sindaci di Arzana, Cardedu, Gairo, Jerzu, Seui, Talana, Tertenia, Ulassai, Urzulei e Villagrande. In serata gli amministratori si sono riuniti in videoconferenza per fare un’analisi della situazione che provoca incertezza nel settore, strategico sia dal punto di vista della protezione del territorio che occupazionale. Nei presidi dove insistono fabbricati oggetto di custodia con personale di Forestas - recita la nota - verrà comunque assicurata, se autorizzata dalle amministrazioni interessate, l’attività di guardianìa».

Cala così da oggi il sipario su falegnamerie, segherie e opicifi localizzati nelle foreste in cui le convenzioni non sono state rinnovate. Agli operai che dallo scorso luglio sono dipendenti regionali verrà assicurato l’impiego, nelle attività compatibili con il loro profilo professionale, nei presidi forestali limitrofi di cui l’Agenzia ha la piena titolarità gestionale.

Chiudono i cantieri forestali. Dopo trent’anni s’interrompe (si spera temporaneamente) la continuità gestionale su oltre 20 mila ettari dove sono impiegati oltre 500 operai di Forestas. I boschi che ricadono in dieci centri del territorio, compreso Seui, piombano nell’incertezza. Da oggi numerosi operai non potranno più svolgere a pieno il loro lavoro nelle zone dove le convenzioni sono scadute nelle ultime settimane del 2021.

Tempesta sui boschi

In subbuglio

Da Arzana alcuni operai dovranno raggiungere il vivaio di Lanusei, da Urzulei diverse figure professionali saranno costrette a viaggiare verso Baunei, da Cardedu altre si sposteranno a Tertenia. Da oggi gli operai di Forestas macineranno chilometri per raggiungere i nuovi cantieri loro assegnati. La convenzione proposta dalla Regione non convince i sindaci. Il nocciolo è l’articolo 49 che disciplina le assunzioni. «Come possiamo firmare un contratto su un articolo di una legge istitutiva che non è applicabile? La Regione - affermano Angelo Stochino, 51 anni, e Marco Pinna (39), sindaco e vice di Arzana - ci dia garanzie affinché possa garantire le assunzioni ai centri che danno in concessione le aree. Ad Arzana, dove per trent’anni sono stati concessi 2.400 ettari, non abbiamo beneficiato di stabilizzazioni e da 93 operai in servizio nel 2004 siamo passati agli attuali 38. Non possiamo concedere di nuovo le aree senza garanzia di ricaduta occupazionale. Quella del 2016 è una legge monca e comprendiamo la nota del direttore».

Massima preoccupazione anche a Villagrande, che offre a Forestas oltre 3.500 mila ettari tutti gravati da uso civico. «Siamo di fronte a un bivio: firmare concessioni trentennali senza avere la certezza sulle future assunzioni. Chiederemo - annuncia il sindaco Alessio Seoni (48) - un incontro urgente alla direzione regionale per capire come superare lo scoglio. Sono molto preoccupato. Non possono chiederci di stipulare convenzioni trentennali senza darci certezze sulle assunzioni. È un problema serio».

Oltre 3.800 sono gli ettari concessi da Urzulei: «Non si comprendono i criteri di assunzione e gli operai sono molto arrabbiati. Dobbiamo fare squadra tra sindaci. È a rischio la tenuta sociale», dichiara il primo cittadino, Ennio Arba (69 anni).

