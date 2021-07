Convegni e uffici, l’infopoint cambia pelle 

Sessantamila euro per la rinascita dell’ex Infopoint turistico di Margine Rosso - chiuso da anni - in vista della riapertura la prossima estate. Ma con una veste tutta nuova: non un semplice centro di informazioni per i turisti, l’intenzione della Giunta è quella di puntare su una struttura polivalente con uffici comunali, e spazi di aggregazione per residenti e operatori del litorale che dovranno dare il proprio contributo nel percorso di promozione turistica del territorio.

Le opere

Il progetto preliminare per la manutenzione straordinaria dello stabile fra via Melibodes e via Leonardo Da Vinci è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta: a disposizione ci sono 60mila euro, risorse comunali ricavate fra le pieghe del bilancio. Priorità alla sostituzione di tettoia e portico in legno, messi a dura prova da parassiti e agenti atmosferici tanto da mettere a rischio la sicurezza della struttura comunale lungo il litorale quartese. Fra i lavori previsti nel progetto c’è anche la riqualificazione di pareti e copertura danneggiati da infiltrazioni d’acqua, e la messa a norma dell’impianto elettrico. Interventi definiti dall’assessorato ai Lavori pubblici, con tanto di cronoprogramma sui prossimi passaggi burocratici da rispettare. «Contiamo di approvare il progetto definitivo entro dicembre», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «poi si partirà con l’affidamento e l’inizio dei lavori, con l’obiettivo di avere la struttura in sicurezza e fruibile dalla prossima stagione estiva».

La gestione

Nel frattempo si ragiona sulla destinazione futura della struttura. «Sarebbe riduttivo riaprirlo e gestirlo come semplice infopoint», dice il vicesindaco e assessore al Turismo Tore Sanna, «la nostra intenzione è trasformare quell’edificio in un centro comunale con uffici, spazi di aggregazione, e dove amministrazione pubblica e privati potranno incontrarsi per discutere su problemi e soluzioni da mettere in campo per il litorale». Resterà comunque - anche se in parte - la destinazione iniziale. «Continueremo a erogare informazioni turistiche, in collaborazione con gli operatori del settore che lavorano nel territorio, e le stesse associazioni, a partire dalla Pro loco al quale contiamo di affidare uno sportello dedicato per alcuni giorni alla settimana», precisa Sanna.

La rete

Tutto studiato nell’ottica di un rilancio del turismo in città. «Un settore che va riattivato, dialogando con le strutture ricettive presenti a Quartu e puntando su ulteriori servizi da offrire per attirare nuovi flussi turistici. L’amministrazione sarà a disposizione anche per creare una rete associativa degli imprenditori cittadini che operano nel settore, perché per promuovere il territorio non servono depliant o volantini illustrati da distribuire, ma una maggiore collaborazione con l’obiettivo di raggiungere lo stesso fine: rilanciare l’immagine di Quartu».

Collaborazione

Un obiettivo al quale stanno lavorando diversi assessorati: «Quello del turismo è il settore dell’economia più complicato da gestire e anche il più trasversale», sottolinea Sanna, «proprio per questo stiamo lavorando in stretta collaborazione con gli assessorati alle Attività produttive e di Flumini, oltre alla Viabilità per quanto riguarda la mobilità sostenibile e l’Ambiente che nel quadro generale daranno il loro contributo in questo percorso di crescita turistica della città».

