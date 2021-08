Contrordine: la Sartigliedda non si fa 

Contrordine. Alle 17.56 di ieri il messaggio della Pro Loco: «La Sartigliedda è annullata». Due giorni fa si correva con tanto di nomi ufficiali: su cumpoidoreddu, Giovanni Basciu, su segundu e terzu Giorgia Madeddu e Federica Pani. I 15 cavallini della Giara già bardati a festa, tamburi e trombe in azione. Tre giorni fa la Polizia locale aveva addirittura emesso l’ordinanza per vietare il parcheggio, il transito e la sosta nei 190 metri del percorso che da villa Baldino va al porticciolo. Tutto ok, mancava solamente l’ultimo passaggio nella commissione per gli spettacoli in Questura, che visto il comunicato ufficiale della Pro Loco del giorno prima sembrava una pura formalità. E invece così non è stato e tutto è saltato per aria. E ieri sera la doccia gelata: abbiamo scherzato su una cosa seria come la Sartigliedda.

Il comunicato

La Pro Loco liquida in due righe in stretto formalismo burocratico i motivi che hanno portato all’annullamento della manifestazione: «All'origine della decisione – si legge – ci sono motivazioni di carattere tecnico e di sicurezza. Davanti ai pareri espressi nel corso di un tavolo tecnico che si è svolto stamattina in Questura, il presidente della Pro Loco Gianni Ledda ha preferito ritirare il progetto. Salta quindi, per il secondo anno consecutivo, la manifestazione clou dell'estate oristanese». Punto e telefoni spenti.

Il problema

Dovrebbe essere comunque andata così. Ieri, dunque due giorni prima della giostra, la commissione tecnica vede (o rivede) il progetto della Pro Loco, lo seziona e lo rapporta alle norme anti Covid ovvero al decreto legge 103 del 23 luglio di quest’anno. La commissione, presente anche il presidente della Pro Loco Gianni Ledda, scopre che le garanzie di sicurezza presentano diverse falle e complessivamente i dubbi sono più forti delle certezze. Non sarebbe sufficiente neppure aver limitato l’ingresso a non più di 1.500 persone tutte munite del Green pass o la certificazione di aver eseguito il tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti la manifestazione. Non è sufficiente neanche la divisione del percorso in tre settori in ciascuno dei quali sistemare 500 persone. Non bastano le mascherine e il distanziamento minimo di un metro e neppure l’assicurazione della Pro Loco di un controllo costante da parte del personale incaricato di far rispettare le norme. Niente da fare, rischio alto. A quel punto il presidente Gianni Ledda alza le mani, si arrende. Prima di annunciare che anche quest’anno Torregrande, la città e gli appassionati dovranno fare a meno della Sartigliedda, si sente con il sindaco e alcuni assessori ma alla fine il dado è tratto, indietro non si torna.

