Contromano e ubriachi alla guida 

Le pattuglie della Polizia locale, poco prima di mezzanotte di venerdì, si sono piazzate nel tratto iniziale di viale Marconi, arrivando da Quartu. Un modo per bloccare in tempo eventuali pericoli nella zona di entrata e uscita di locali notturni e discoteche. «Abbiamo gestito alcune situazioni pericolose ma anche surreali», ammette il comandante Calzia. La più critica è stata quella di una venticinquenne sorpresa in auto mentre percorreva contromano viale Marconi. Viaggiava nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Fermata subito ha detto agli agenti di non essersi resa conto dell’infrazione che stava commettendo. L’alcoltest poi ha certificato che aveva bevuto. Un altro, anche lui in stato di ebbrezza, ha provato a convincere i poliziotti di avere in corpo una birra e che sarebbe bastata una corsetta per far calare il suo tasso alcolemico: ha provato così a correre, rischiando di cadere. E anche il secondo controllo ha confermato che aveva un tasso di alcol nel sangue nettamente superiore al limite consentito. Alla fine sono stati quattro i conducenti denunciati per la guida in stato di ebbrezza.

Così il bilancio di alcune ore di controllo da parte degli agenti della Municipale è preoccupante: quattro patenti ritirate, e altrettante denunce, sanzioni per guida senza documento e per auto senza revisione. Né quanto accaduto una settimana prima in viale Marconi né la tragedia del piccolo Daniele, investito e ucciso in via Cadello, sono serviti da ammonimento per chi si mette al volante di un veicolo.

Una settimana fa due diciannovenni sono state investite da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali. A sette giorni dal gravissimo incidente – le giovani sono ricoverate, e una è in coma – nella notte tra venerdì e sabato, in viale Marconi, è accaduto di tutto: un’auto che percorre la strada contromano con alla guida una ragazza ubriaca, tre conducenti fermati, anche loro con troppo alcol in corpo, un giovane senza patente su una vettura non assicurata e priva di revisione. «Purtroppo», commenta amareggiato il comandante della Polizia locale, Guido Calzia, «non sembra esserci alcuna consapevolezza dei pericoli che si corrono mettendosi alla guida dopo aver bevuto. La situazione è grave».

Nella corsia dei bus

I genitori

Un giovane, durante il controllo, ha ammesso di non avere la patente. Non solo: l’auto non era assicurata e nemmeno revisionata. Per lui una maxi sanzione e la denuncia. Per tornare a casa ha chiamato i genitori. Che agli agenti hanno ammesso di essere a conoscenza del fatto che il figlio non avesse la patente di guida e che l’auto non avesse alcuna copertura assicurativa. «Purtroppo», sottolinea il comandante della Municipale, «è emersa una realtà davvero preoccupante. Le persone non hanno coscienza del pericolo che possono far correre a loro stessi e agli altri. Le troppe situazioni di illegalità che abbiamo riscontrato lo confermano». I controlli, come deterrente e prevenzione, proseguiranno ogni fine settimana, anche in piena notte nelle zone dove ci sono discoteche e locali notturni.

