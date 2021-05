Controlli agli arrivi, serve personale  

Non è semplice presidiare gli scali e difendere l’Isola dallo sbarco di certi barbari. Perché accanto ai viaggiatori responsabili, capitano anche quelli che presentano certificati di negatività “artigianali”, o persone che il tampone non l’hanno fatto prima di partire e poi all’arrivo pretendono di sbrigare le pratiche in un battibaleno, senza rispetto per gli altri passeggeri e soprattutto per chi è impegnato in controlli e test. Poi ci sono i porti dove attraccano i mercantili che girano il mondo con equipaggi di tante nazionalità diverse, che spesso portano con sé anche le varianti del virus. Porti in cui in questo momento l’allerta è altissima. D’altro canto, la Sardegna che si deve proteggere, che deve mantenere numeri da zona bianca e far ripartire il turismo, deve correre con la vaccinazione e contemporaneamente – anche se in tanti sostengono che questa fase oggi non ha più senso – portare avanti lo screening “Sardi e sicuri” sulla popolazione.

Per fare tutto, serve una macchina da guerra, ma il fatto è che le persone che la fanno funzionare sono sempre le stesse, circa 300 in tutto, sotto stress da molti mesi, che vengono spostate da un’operazione all’altra a seconda delle esigenze.

L’allarme

Racconta una fonte dell’assessorato alla Sanità che la situazione attualmente è parecchio complicata. «In questo momento abbiamo tre grandi progetti aperti nella lotta contro il Covid: la sorveglianza in aeroporti e porti, in cui bisogna avere o la prova dell’avvenuta vaccinazione o della negatività, oppure la possibilità di eseguire il test qui. E se finora i turisti non sono tantissimi, presto aumenteranno in maniera esponenziale. Ricordo che un team di controllo è composto da un amministrativo, due infermieri e un medico». Ancora: «Si prosegue con lo screening nei territori, che richiede uno sforzo notevole». Terzo: «La grande campagna vaccinale – tra somministrazioni negli hub e nei punti territoriali, gli Open Day, le isole minori – sulla quale giustamente ora è concentrata tutta l’attenzione, che deve totalizzare grandi numeri, e sulla quale si sta dirottando molto personale, togliendolo ovviamente alle altre attività, personale che ha già superato abbondantemente le ore di straordinario e molto stanco. E’ vero che negli scali ci aiuta molto il Corpo forestale, e che ci sono tanti volontari e amministratori che si fanno in quattro, ma per quanto riguarda il primo tra poco dovrà spostarsi sull’antincendio, e da chi si offre gratuitamente per dare una mano non si può pretendere lo stesso impegno dei contrattualizzati».

L’Ats

Massimo Temussi, commissario Ats, lo dice: «Ci stiamo ammazzando di lavoro, ringrazio tutti per la forza con cui combattono. Lo so bene che la gente è stremata, ma ora contiamo di recuperare un po’. Innanzitutto mettiamo fine allo screening, in Gallura non lo faremo, i dati sono bassissimi e non c’è più l’esigenza. Così recuperiamo un po’ di persone che mettiamo sui vaccini. Inoltre, quando ci sarà il Green pass, tutto sarà più semplice negli scali. Non solo: daremo i vaccini alle aziende, ai gruppi alberghieri, che provvederanno al loro personale, e tra breve scenderanno in campo anche le farmacie».

Il sindacato

Interviene Fulvia Murru, segretaria regionale Uil Fpl: «È da un anno e mezzo che il personale sanitario e tecnico lavora incessantemente, prima per contrastare l'emergenza pandemica nei reparti, poi per effettuare i tamponi e ora per vaccinare la popolazione. Purtroppo però il personale è sempre lo stesso, stanco e sotto stress. Molti non riescono neanche a prendersi un giorno di ferie e ancora non hanno ricevuto in pagamento le ore fatte in straordinario e neanche le risorse Covid stanziate dal governo. È ora che la politica regionale si occupi seriamente di dare risposte concrete a questi lavoratori».

