Contro sospettosi e tuttologi il faro del sapere 

Le bufale sono sempre esistite ma ai giorni nostri le nuove tecnologie hanno certamente amplificato il problema. Permettendo, infatti, a chiunque di pubblicare in rete qualunque tipo di informazione hanno alimentato la disinformazione e insidiato il dubbio nelle menti delle persone. L’essere sospettosi è normale e anche persone ritenute preparate hanno fatto scelte antiscientifiche. È quanto sostiene la giornalista Silvia Bencivelli, conduttrice radiotelevisiva, autrice del libro “Sospettosi noi e i nostri dubbi sulla scienza”, e per la seconda volta presente al FestivalScienza a Cagliari. «La sospettosità delle persone non è sempre dovuta all’ignoranza di queste, ma dato che la scienza è in continua evoluzione è possibile che alcune siano meno propense ad accettare e comprendere novità e innovazioni».

Le cause

Paolo Magliocco, giornalista scientifico e collaboratore di Superquark, si è espresso riguardo l’argomento della dubbiosità evidenziandone le cause. «L’aumento della sospettosità nella nostra società dipende da due assi, il primo è dato dalla sempre maggiore complessità del mondo in cui viviamo, il secondo è invece dato la facilità di raccogliere varie e numerose informazioni alla portata di tutti come comprensione». Assicurarsi di attingere informazioni da fonti affidabili è una delle principali ricette contro la disinformazione scientifica. «Molte persone – dice Ciriaco Goddi, astrofisico dell’università di Cagliari - credono alla disinformazione perché quest’ultima dà risposte più concrete e nette. Al contrario la scienza, che invece fonda il suo metodo sul dubbio e ammette sempre un certo grado di incertezza, è in continua evoluzione». Lo scienziato sardo è stato a lungo collaboratore dell’Event horizon telescope che di recente ha pubblicato la prima immagine di un buco nero.

Tuttologi

Presenza prestigiosa al festival quest’anno è anche il chimico, scrittore e divulgatore Silvano Fuso, autore del libro Il segreto delle cose, ospite in questi giorni a Cagliari per la prima volta. Il membro del Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze e membro del consiglio scientifico del Festival della Scienza di Genova, dall’alto della sua lunga esperienza nella divulgazione, ha messo l’accento sulla necessità che gli scienziati imparino a comunicare meglio. «Non ci si può mettere su un piano di superiorità e trattare gli altri come incolti poiché questo diventa controproducente, ci vuole un atteggiamento diplomatico» e prosegue «ognuno di noi è ignorante in alcuni settori, nessuno è tuttologo». Anche la biologa Agnese Collino, supervisore scientifico in fondazione Umberto Veronesi e autrice del libro La malattia da 10 centesimi, ha rimarcato l’importanza di questo fattore. «È necessario che le persone che si occupano di ricerca scientifica abbiano un minimo di formazione nel campo della comunicazione per capire la complessità che c’è dietro la scienza e il modo in cui chi ascolta la recepisce. Ascoltare l’interlocutore e cercare di avere un dialogo a più direzioni, con l’obbiettivo di portarlo su un’altra cornice del discorso seminando il dubbio». D’altronde come l’autrice Silvia Bencivelli cita «Nessuno è infallibile, chi pensa di non sbagliare mai è colui che si predispone agli errori peggiori. Bisogna essere indulgenti e comprensivi nei confronti delle persone che si affidano a scienze alternative. Spesso commettiamo errori nei momenti di debolezza ma questo non è sintomo di ignoranza, quanto più espressione di un malessere interiore». Dice inoltre Agnese Collino: «Sulla sospettosità influisce il bagaglio personale e come ci si pone davanti a un certo argomento. Le dinamiche psicologiche della nostra mente ci portano ad essere sospettosi verso certi concetti piuttosto che su altri». In un mondo sempre più connesso in cui la disponibilità di informazioni è cosi ampia, è sempre più facile cadere in errore. Non possiamo sempre farcene una colpa ma dobbiamo esserne consapevoli e cercare di limitare che questo avvenga. Eventi come i festival dedicati alla scientifica aiutano a divulgare informazioni corrette e limitare i danni della disinformazione.