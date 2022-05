«Contro le cavallette dateci i droni» 

Contro le cavallette si invoca un intervento dal cielo. «Magari con i droni». Lo dice Rita Zaru, sindaca di Noragugume, che assiste come i suoi colleghi a un disastro annunciato. «Che la situazione sia drammatica è fuori di dubbio - lo sapevamo che debellare il fenomeno in una sola annata non era possibile. Gli allevatori sono disperati? Purtroppo non c'è un'altra soluzione. Le arature sono necessarie. Ma non si possono arare le cunette, non si possono arare i terreni nelle zone impervie. Agli allevatori chiediamo di mettersi a disposizione dei tecnici e delle squadre in campo. Presto i primi risarcimenti».

Nonostante tutto

I sindaci non perdono la speranza. «Il fenomeno calamitoso è enorme, fuori da ogni previsione. L'area interessata è vasta. Sono però sicuro che l'invasione delle cavallette si attenuerà molto, grazie alle forze e agli accorgimenti messi in campo». Franco Saba, primo cittadino di Ottana, non nasconde le difficoltà ma ritiene che quanto si sta facendo è utile, anche se gli effetti si vedranno fra un paio di anni. «Nelle nostre campagne i tecnici e le squadre stanno operando quotidianamente per diverse ore al giorno, intervenendo ovunque», dice ancora Saba. «Bisogna fare i conti con gli agricoltori scettici, con quelli che praticano il biologico e con gli allevatori che hanno difficoltà a spostare il bestiame. La situazione è tragica, ma finalmente si lavora».

Problemi in serie

Le uova si stanno schiudendo in tempi diversi e hanno diversi step di crescita. Poi la pioggia ha vanificato il lavoro svolto finora. Michele Cuccui, assessore all'Agricoltura del comune di Silanus, aggiunge: «Gli allevatori aspettano gli indennizzi da due anni, sembra che anche in questa direzione qualcosa si stia muovendo. La campagna in atto sta iniziando a dare buoni risultati, anche se non è facile avere ragione di questo fenomeno. Non è facile fare la lotta a terra, ma ci vorrà un intervento aereo, in modo che tutte le zone siano interessate».