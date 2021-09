«Contro la cultura telecomandata» Maku Go e le rime che sono verità 

Vecchia scuola, ma per nulla nostalgico; fedele alla linea, ma pronto a rompere gli schemi. Si intitola “Classico” il nuovo singolo del rapper cagliaritano Maku Go con il concittadino Yodha, dj oggi di base a Londra. Voce storica dell’hip hop italiano, 45 anni, con un passato nella crew di Novara Area Cronica, con i Sottotono nel brano manifesto “Cronici” e un album, “Saloon”, realizzato nel 1998 insieme a Sardo Triba, Marco Costa, in arte Maku Go è tornato con un pezzo, che fa da apripista a un progetto di più ampio respiro e ci riporta con piacere all’età dell’oro del rap di casa nostra.

«Il nuovo brano è nato in maniera inaspettata», ci ha raccontato l’artista. «Yodha mi ha mandato il beat e abbiamo capito subito che era una musica estiva, identificativa di Maku Go e di una situazione molto cagliaritana, solare, tutta da vivere».

“CA like USA”, come canta nel brano?

«Assolutamente! Con il mio rap ho sempre cercato di far conoscere Cagliari nella sua essenza di città italiana, sì, ma con un bellissimo lungomare tipo California che andrebbe sfruttato e valorizzato ancora di più».

“Classico”: una dichiarazione d’identità?

«È il modo tipico di vivere il rap qui a Cagliari, ma anche una sottolineatura del fatto che qui da noi nel tempo ci sono stati dei classici della musica rap. È una cosa che in pochi ricordano, ma che noi non dimentichiamo, anzi, è un concetto che vogliamo spingere. Penso a “Saloon”: è un classico dell’hip hop italiano, perché viene definito così dagli appassionati, ma le case discografiche che lo hanno realizzato con noi sembrano averlo dimenticato».

Chi segue il rap, però, ricorda bene i suoi featuring con i Sottotono. Che periodo è stato quello di Area Cronica ?

«Bello, con la gente ci si frequentava, dovevi muoverti, spostarti, era l’unico modo che avevi per farti conoscere, ma era anche più genuino. Ma quando canti bene e arrivi a rappresentare la tua città in un contesto di strada, come era all’epoca quello hip hop, può finire che qualcuno ti prenda poco in simpatia. Abbiamo avuto delle belle soddisfazioni, quindi, ma ci siamo sudati tutto».

Oggi come sta il rap italiano?

«È successa una cosa inaspettata in questi anni, l’hip hop è diventato musica popolare e per 5 anni buoni le case discografiche ci hanno investito tutto, decidendo anche quello che un artista fa. Ora, però, in giro fiuto un ritorno all’hip hop degli anni ’90, che serviva proprio a scansare una cultura pop ormai orchestrata, a essere originali e dire quello che si pensa veramente».

Sembra il momento giusto per tornare.

«Di musica nuova ne ho scritta tanta, roba per due album quasi, e in questo periodo sta prendendo corpo un progetto che si chiamerà “Poettica”».

Un omaggio al Poetto?

«Sì, mi piace sempre far capire che la mia ispirazione viene da questa città, che è un grosso regalo divino e delle persone che ci lavorano! Il problema è che è sottovalutata, spesso ancorata a vecchi retaggi, e questo provoca rabbia e contrasti sociali. Una contrapposizione mi ispira».

